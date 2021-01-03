«Нафтогаз України» готовий знизити ціну в тарифі «Місячний» до 6,99 грн за куб. м.
Дивися повний текст «Нафтогаз» готовий знизити ціну на газ до 6,99 грн.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:08
«Нафтогаз» готовий знизити ціну на газ до 6,99 грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогаз» готовий знизити ціну на газ до 6,99 грн.
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:08
До 6,99 с 7,22? Дякуемо, хули, 23 копейки на дороге не валяются.
От западной границы нэньки до Амстердама по прямой 1300 км, по трубопроводам пусть 1400. Туда-сюда 2800 км или 28 раз по 100 км. Нафтогаз прокачивает российский газ по территории Украины на расстояние 100 км за 2,66$ или 75 грн. за 1000 кубов, или 0,075 грн. за куб.
28 раз по 7,5 копеек - это 210 копеек, а не 23.
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:48
Причем тут 9,88, если разговор о Нафтогазе, о его тарифе Месячный, актуальная цена в котором на январь 2021 составляет 7.22?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:13
Ну так перевели на "ручное" управление то не из-за нафтогаза, а из за фирташоских газзбутов, которые поставляют газ для 75% населения страны, и которые выставили цену на январь в районе 10 грн/м3.
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:14
Та не важно из-за кого перевели. Статья про Нафтогаз
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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