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«Нафтогаз» готовий знизити
ціну на газ до 6,99 грн

«Нафтогаз» готовий знизити ціну на газ до 6,99 грн
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:08

«Нафтогаз» готовий знизити ціну на газ до 6,99 грн

Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз України» готовий знизити ціну в тарифі «Місячний» до 6,99 грн за куб. м.

Дивися повний текст «Нафтогаз» готовий знизити ціну на газ до 6,99 грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:08

До 6,99 с 7,22? Дякуемо, хули, 23 копейки на дороге не валяются.

От западной границы нэньки до Амстердама по прямой 1300 км, по трубопроводам пусть 1400. Туда-сюда 2800 км или 28 раз по 100 км. Нафтогаз прокачивает российский газ по территории Украины на расстояние 100 км за 2,66$ или 75 грн. за 1000 кубов, или 0,075 грн. за куб.

28 раз по 7,5 копеек - это 210 копеек, а не 23.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:20

Нет, с 9.88.
dan_advokat
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:48

Причем тут 9,88, если разговор о Нафтогазе, о его тарифе Месячный, актуальная цена в котором на январь 2021 составляет 7.22?
https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=7
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:13

  summacut написав:Причем тут 9,88, если разговор о Нафтогазе, о его тарифе Месячный, актуальная цена в котором на январь 2021 составляет 7.22?
https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=7

Ну так перевели на "ручное" управление то не из-за нафтогаза, а из за фирташоских газзбутов, которые поставляют газ для 75% населения страны, и которые выставили цену на январь в районе 10 грн/м3.
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:14

  XsanyaX написав:
  summacut написав:Причем тут 9,88, если разговор о Нафтогазе, о его тарифе Месячный, актуальная цена в котором на январь 2021 составляет 7.22?
https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=7

Ну так перевели на "ручное" управление то не из-за нафтогаза, а из за фирташоских газзбутов, которые поставляют газ для 75% населения страны, и которые выставили цену на январь в районе 10 грн/м3.

Та не важно из-за кого перевели. Статья про Нафтогаз :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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