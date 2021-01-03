«Нафтогаз України» готовий знизити ціну в тарифі «Місячний» до 6,99 грн за куб. м.
Дивися повний текст «Нафтогаз» готовий знизити ціну на газ до 6,99 грн.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:08
«Нафтогаз» готовий знизити ціну на газ до 6,99 грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогаз» готовий знизити ціну на газ до 6,99 грн.
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:08
До 6,99 с 7,22? Дякуемо, хули, 23 копейки на дороге не валяются.
От западной границы нэньки до Амстердама по прямой 1300 км, по трубопроводам пусть 1400. Туда-сюда 2800 км или 28 раз по 100 км. Нафтогаз прокачивает российский газ по территории Украины на расстояние 100 км за 2,66$ или 75 грн. за 1000 кубов, или 0,075 грн. за куб.
28 раз по 7,5 копеек - это 210 копеек, а не 23.
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:48
Причем тут 9,88, если разговор о Нафтогазе, о его тарифе Месячный, актуальная цена в котором на январь 2021 составляет 7.22?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:13
Ну так перевели на "ручное" управление то не из-за нафтогаза, а из за фирташоских газзбутов, которые поставляют газ для 75% населения страны, и которые выставили цену на январь в районе 10 грн/м3.
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:14
Та не важно из-за кого перевели. Статья про Нафтогаз
Кстати, если речь уж зашла про фитрашовские газсбуты, то они все летом предлагали купить на зиму (6 месяцев с октября по март вкл.) по 4,49 (дешевле, чем в самом дешевом годовом от нафтогаза).
Востаннє редагувалось summacut в Чет 14 січ, 2021 11:19, всього редагувалось 1 раз.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:19
Это повышение цены на газ - очередная афера от Шмыгаля ( Зеленского): поднимают, а затем снижают цену на газ. На этом фоне - повышение цены на электричество в два раза становится почти незаметным.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:10
Коли жувати соплі, то ціну на ЖКГ підніматимуть в рази. А, коли нарешті прокинулись і перекрили дороги, то і оплати можна зменшити і олігархам прибутки. Може вже пора перестати майданити ч/з віру, мову і війну, а робити як у всьому світі, де за пару %-тів зменшення зарплат, чи росту цін і тарифів ЛЮДИ поважні заставляють владу їх поважати і не їдуть до нас за куском ковбаси, а ми до них.
Додано: Чет 14 січ, 2021 20:54
сцуко, поцы.
6.99 , да еще в рамках каких-то пакетов месячный от нашего спасителя-нефтегаза, да и еще на пару месяцев - это не решение. И кстати почему не 6.94 или 6.82, а именно 6.99, а, клоуны?
Решение - это прекратить дурить мозги людей всякими рынками газа и энергетики, навести системный порядок с тарифообразованием, куда честно включить добываемый в Украине газ, добавить в формулу возможно недостающие объемы импортируемого газа - вывести средневзвешенную цену и сбывать населению и бизнесу без лишних накруток, в том числе всякие ренты, ндсы, биржи-хабы и прочее. А также навести порядок с облгазами, которые непонятно кем управляются.
А типа снизить до 6.99 - это называется чтоб "лохи не бузили" до следующего отопительного сезона, а в следующем сезоне "лохам" искусственно создадут уже другие проблемы и будет не до газа.
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