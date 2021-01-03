RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Нафтогаз» готовий знизити
ціну на газ до 6,99 грн

«Нафтогаз» готовий знизити ціну на газ до 6,99 грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:08

«Нафтогаз» готовий знизити ціну на газ до 6,99 грн

Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз України» готовий знизити ціну в тарифі «Місячний» до 6,99 грн за куб. м.

Дивися повний текст «Нафтогаз» готовий знизити ціну на газ до 6,99 грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92075
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:08

До 6,99 с 7,22? Дякуемо, хули, 23 копейки на дороге не валяются.

От западной границы нэньки до Амстердама по прямой 1300 км, по трубопроводам пусть 1400. Туда-сюда 2800 км или 28 раз по 100 км. Нафтогаз прокачивает российский газ по территории Украины на расстояние 100 км за 2,66$ или 75 грн. за 1000 кубов, или 0,075 грн. за куб.

28 раз по 7,5 копеек - это 210 копеек, а не 23.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1829
З нами з: 19.11.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:20

Нет, с 9.88.
dan_advokat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:48

Причем тут 9,88, если разговор о Нафтогазе, о его тарифе Месячный, актуальная цена в котором на январь 2021 составляет 7.22?
https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=7
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1829
З нами з: 19.11.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:13

  summacut написав:Причем тут 9,88, если разговор о Нафтогазе, о его тарифе Месячный, актуальная цена в котором на январь 2021 составляет 7.22?
https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=7

Ну так перевели на "ручное" управление то не из-за нафтогаза, а из за фирташоских газзбутов, которые поставляют газ для 75% населения страны, и которые выставили цену на январь в районе 10 грн/м3.
XsanyaX
 
Повідомлень: 64
З нами з: 28.02.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:14

  XsanyaX написав:
  summacut написав:Причем тут 9,88, если разговор о Нафтогазе, о его тарифе Месячный, актуальная цена в котором на январь 2021 составляет 7.22?
https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=7

Ну так перевели на "ручное" управление то не из-за нафтогаза, а из за фирташоских газзбутов, которые поставляют газ для 75% населения страны, и которые выставили цену на январь в районе 10 грн/м3.

Та не важно из-за кого перевели. Статья про Нафтогаз :)
Кстати, если речь уж зашла про фитрашовские газсбуты, то они все летом предлагали купить на зиму (6 месяцев с октября по март вкл.) по 4,49 (дешевле, чем в самом дешевом годовом от нафтогаза).
Востаннє редагувалось summacut в Чет 14 січ, 2021 11:19, всього редагувалось 1 раз.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1829
З нами з: 19.11.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:19

Это повышение цены на газ - очередная афера от Шмыгаля ( Зеленского): поднимают, а затем снижают цену на газ. На этом фоне - повышение цены на электричество в два раза становится почти незаметным.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 12.12.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:48

а за отопление когда снизят? в мае?
ALexxxS
 
Повідомлень: 763
З нами з: 23.04.10
Подякував: 125 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:10

Коли жувати соплі, то ціну на ЖКГ підніматимуть в рази. А, коли нарешті прокинулись і перекрили дороги, то і оплати можна зменшити і олігархам прибутки. Може вже пора перестати майданити ч/з віру, мову і війну, а робити як у всьому світі, де за пару %-тів зменшення зарплат, чи росту цін і тарифів ЛЮДИ поважні заставляють владу їх поважати і не їдуть до нас за куском ковбаси, а ми до них.
providnyk
 
Повідомлень: 121
З нами з: 30.03.12
Подякував: 137 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:54

сцуко, поцы.
6.99 , да еще в рамках каких-то пакетов месячный от нашего спасителя-нефтегаза, да и еще на пару месяцев - это не решение. И кстати почему не 6.94 или 6.82, а именно 6.99, а, клоуны?

Решение - это прекратить дурить мозги людей всякими рынками газа и энергетики, навести системный порядок с тарифообразованием, куда честно включить добываемый в Украине газ, добавить в формулу возможно недостающие объемы импортируемого газа - вывести средневзвешенную цену и сбывать населению и бизнесу без лишних накруток, в том числе всякие ренты, ндсы, биржи-хабы и прочее. А также навести порядок с облгазами, которые непонятно кем управляются.

А типа снизить до 6.99 - это называется чтоб "лохи не бузили" до следующего отопительного сезона, а в следующем сезоне "лохам" искусственно создадут уже другие проблемы и будет не до газа.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2703
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
2
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо ціну на землі в разі відкриття ринку в липні...
R2 » Пон 11 січ, 2021 11:20
1 786
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 січ, 2021 00:41
tipochok
Платити за газ на 41% менше: як знизити суми в платіжках
R2 » Пон 04 січ, 2021 19:16
3 478
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 23:04
salvydas
"Нафтогаз" домовився про укладення контрактів на...
R2 » Нед 03 січ, 2021 12:54
2 177
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 12:54
agenttania02

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92356)
14.01.2021 21:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.