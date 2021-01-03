«Нафтогаз» готовий знизити ціну на газ до 6,99 грн

Додано: Чет 14 січ, 2021 20:54

сцуко, поцы.

6.99 , да еще в рамках каких-то пакетов месячный от нашего спасителя-нефтегаза, да и еще на пару месяцев - это не решение. И кстати почему не 6.94 или 6.82, а именно 6.99, а, клоуны?



Решение - это прекратить дурить мозги людей всякими рынками газа и энергетики, навести системный порядок с тарифообразованием, куда честно включить добываемый в Украине газ, добавить в формулу возможно недостающие объемы импортируемого газа - вывести средневзвешенную цену и сбывать населению и бизнесу без лишних накруток, в том числе всякие ренты, ндсы, биржи-хабы и прочее. А также навести порядок с облгазами, которые непонятно кем управляются.



А типа снизить до 6.99 - это называется чтоб "лохи не бузили" до следующего отопительного сезона, а в следующем сезоне "лохам" искусственно создадут уже другие проблемы и будет не до газа.