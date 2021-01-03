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«Нафтогаз» готовий знизити
ціну на газ до 6,99 грн

«Нафтогаз» готовий знизити ціну на газ до 6,99 грн
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:10

Баба Яга против

Решение Кабмина по газу вызвало беспокойство у МВФ

Правительство пытается донести до фонда необходимость снижения цен. В МВФ видят в решении отказ от рынка газа.

Глава Минфина Сергей Марченко в четверг, 14 января, заявил, что решение Кабмина о госрегулировании цен на газ вызвало беспокойство у МВФ. Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.

По его словам, Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательства по рыночному тарифообразования на рынке газа.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое пока нет [оснований]", - заявил министр.

Марченко говорит, что МВФ пытаются объяснить, что непринятие решения о снижении цен может иметь негативные последствия для экономики страны в целом. "То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать", - сказал Марченко.

Он подчеркнул, что окончательного решения по снижению цен пока нет, однако это может быть сделано в ближайшее время. Вопрос тарифов на газ обсуждается с начала недели.

Накануне Кабмин заявил, что до окончания отопительного сезона или до завершения карантина цена на газ будет регулируемая, что даст возможность снизить тарифы в среднем на 30%.

Вилка "государство-МВФ", где как и ожидалось крайним окажется простой гражданин.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:28

  ruvex написав:
Решение Кабмина по газу вызвало беспокойство у МВФ

Правительство пытается донести до фонда необходимость снижения цен. В МВФ видят в решении отказ от рынка газа.

Глава Минфина Сергей Марченко в четверг, 14 января, заявил, что решение Кабмина о госрегулировании цен на газ вызвало беспокойство у МВФ. Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.

По его словам, Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательства по рыночному тарифообразования на рынке газа.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое пока нет [оснований]", - заявил министр.

Марченко говорит, что МВФ пытаются объяснить, что непринятие решения о снижении цен может иметь негативные последствия для экономики страны в целом. "То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать", - сказал Марченко.

Он подчеркнул, что окончательного решения по снижению цен пока нет, однако это может быть сделано в ближайшее время. Вопрос тарифов на газ обсуждается с начала недели.

Накануне Кабмин заявил, что до окончания отопительного сезона или до завершения карантина цена на газ будет регулируемая, что даст возможность снизить тарифы в среднем на 30%.

Вилка "государство-МВФ", где как и ожидалось крайним окажется простой гражданин.



Зельц, еще не поздно выполнить обещание насчет беспокойного мвфа :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:40

  providnyk написав:Коли жувати соплі, то ціну на ЖКГ підніматимуть в рази. А, коли нарешті прокинулись і перекрили дороги, то і оплати можна зменшити і олігархам прибутки. Може вже пора перестати майданити ч/з віру, мову і війну, а робити як у всьому світі, де за пару %-тів зменшення зарплат, чи росту цін і тарифів ЛЮДИ поважні заставляють владу їх поважати і не їдуть до нас за куском ковбаси, а ми до них.

Нужно иметь достоинство — уважение и самоуважение человеческой личности, не проплаченное, а воспитанное.
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[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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