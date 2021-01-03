За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%

Додано: Чет 14 січ, 2021 11:01

_hunter написав: _должен_ -- никто никому: не нравится цена -- можно не "покупать". Но если вот те вышеупомянутые "производители" хотят сохранить обороты (при падении спроса) -- простейший выход: повысить цены. _должен_ -- никто никому: не нравится цена -- можно не "покупать". Но если вот те вышеупомянутые "производители" хотят сохранить обороты (при падении спроса) -- простейший выход: повысить цены.

Во первых цены повышают не производители, а госмонополии и олигархические фиктивные прокладки, которые ни добычей, ни доставкой не занимаются. Может напомнить по какой цене энергоатом продает электрику?Мне плевать что они там хотят сохранить, меня больше интересует вопрос где моя прибыль от продажи моего газа и электричества, которые они продают? Где моя прибыль от использования газопроводов и линий электропередач?Вот когда они начнут мне на карту регулярно скидывать мою часть прибыли от продажи газа, электричества и пользования моими газопроводами и линиями электропередач, вот тогда пускай повышают цены. А до тех пор я не даю согласия их повышать.