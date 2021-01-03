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За 10 років тарифи ЖКГ
підвищилися на 513,2%

За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:14

За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%

Пропонуємо до обговорення:
За останні десять років загальна інфляція склала 187,5%, тобто ціни зросли майже у 2,9 рази.

Дивися повний текст За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:14

В то же время жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 513,2% (более чем в шесть раз)


не "подорожали в шесть раз", а кое-кто завысил цену в шесть раз для получения сверхприбылей за счет обнищания и снижения уровня жизни населения.

Жильё, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива какими были, такими и остались, их производство дороже не стало. Спрос на них даже упал. Тоесть при свободном рынке (без принудительного завышения цен), цены наоборот должны были упасть.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:21

  Амвросий написав:
В то же время жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 513,2% (более чем в шесть раз)


не "подорожали в шесть раз", а кое-кто завысил цену в шесть раз для получения сверхприбылей за счет обнищания и снижения уровня жизни населения.

Жильё, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива какими были, такими и остались, их производство дороже не стало. Спрос на них даже упал. Тоесть без принудительного завышения цен, цены наоборот должны были упасть.

Спрос упал, а себестоимость осталась старой (производство дешевле тоже не стало) -- цены не наоборот должны вырасти -- чтобы компенсировать падение спроса. Все логично, вроде.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:23

  _hunter написав:цены не наоборот должны вырасти -- чтобы компенсировать падение спроса. Все логично, вроде.


кто кому должен "компенсировать падение спроса"? Цены завысили только потому, что это монополии, которые лишают людей свободного выбора.

К тому-же эти монополии устанавливают цену народу на то, что построено за счет народа, принадлежит народу и добывается народом. При этом народу полученную прибыль не платят. Мне например ни копейки не заплатили от проданного газа и электричества.

Берут чужое, продают, а деньги оставляют себе. Как это называется?

А ещё деньги за доставку с еврохаба, которой по факту нет, т.к. газ продается украинский, а не европейский. Это называется фиктивный бизнес.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:55

  Амвросий написав:
  _hunter написав:цены не наоборот должны вырасти -- чтобы компенсировать падение спроса. Все логично, вроде.


кто кому должен "компенсировать падение спроса"?
...

_должен_ -- никто никому: не нравится цена -- можно не "покупать". Но если вот те вышеупомянутые "производители" хотят сохранить обороты (при падении спроса) -- простейший выход: повысить цены.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:01

  _hunter написав:_должен_ -- никто никому: не нравится цена -- можно не "покупать". Но если вот те вышеупомянутые "производители" хотят сохранить обороты (при падении спроса) -- простейший выход: повысить цены.


Во первых цены повышают не производители, а госмонополии и олигархические фиктивные прокладки, которые ни добычей, ни доставкой не занимаются. Может напомнить по какой цене энергоатом продает электрику?

Мне плевать что они там хотят сохранить, меня больше интересует вопрос где моя прибыль от продажи моего газа и электричества, которые они продают? Где моя прибыль от использования газопроводов и линий электропередач?

Вот когда они начнут мне на карту регулярно скидывать мою часть прибыли от продажи газа, электричества и пользования моими газопроводами и линиями электропередач, вот тогда пускай повышают цены. А до тех пор я не даю согласия их повышать. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 14 січ, 2021 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:11

  Амвросий написав:
  _hunter написав:_должен_ -- никто никому: не нравится цена -- можно не "покупать". Но если вот те вышеупомянутые "производители" хотят сохранить обороты (при падении спроса) -- простейший выход: повысить цены.


мне плевать что они там хотят сохранить, меня больше интересует вопрос где моя прибыль от продажи моего газа и электричества, которые они продают? Где моя прибыль от использования газопроводов и линий электропередач?

Вот когда они начнут мне на карту регулярно скидывать мою часть прибыли от продажи газа, электричества и пользования моими газопроводами и линиями электропередач, вот тогда пускай повышают цены. А до тех пор я не даю согласия их повышать. :)

Его прибыль идет в бюджет, с которых твоим родителям платится пенсия, тебя лечат, детей твоих учат, полиция тебя сторожит,армия защищает...Причем здесь твоя карточка? Вообще, ты сколько вложил в добычу газа, чтобы получать прибыль, сколько денег в электрофикацию?
Востаннє редагувалось laa1999 в Чет 14 січ, 2021 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:15

  Амвросий написав:
  _hunter написав:цены не наоборот должны вырасти -- чтобы компенсировать падение спроса. Все логично, вроде.


кто кому должен "компенсировать падение спроса"? Цены завысили только потому, что это монополии, которые лишают людей свободного выбора.

К тому-же эти монополии устанавливают цену народу на то, что построено за счет народа, принадлежит народу и добывается народом. При этом народу полученную прибыль не платят. Мне например ни копейки не заплатили от проданного газа и электричества.

Берут чужое, продают, а деньги оставляют себе. Как это называется?

А ещё деньги за доставку с еврохаба, которой по факту нет, т.к. газ продается украинский, а не европейский. Это называется фиктивный бизнес.

Газ , твой, у Ахметова, иди требуй...Он добывает миллиард кубов...
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:15

  laa1999 написав: Его прибыль идет в бюджет, с которых твоим родителям платится пенсия...Причем здесь твоя карточка?


Пенсия платится из пенсионного фонда, который наполняется за счет ЕСВ и налогов. При чём тут прибыли от продажи газа и электричества? Использовтаь эти деньги на выплату пенсий нельзя - это нецелевое использование денег, это незаконно.

Может еще пенсии из денег на твоей зарплатной карте платить? :)
Амвросий
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