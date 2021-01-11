RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За 10 років тарифи ЖКГ
підвищилися на 513,2%

За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:21

  laa1999 написав:Газ , твой, у Ахметова, иди требуй...Он добывает миллиард кубов...

Требовать - это прямаях обязанность госслужащих, которые отвечают за управление моим газом и электричеством. Если госслужащие не выполняют своих прямых обязанностей их нужно увольнять.

Ты, на выборах избрал их....Ты уж извини, выбрал, получай...Не нравится распределение - голосуй...
laa1999
 
Повідомлень: 3030
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:23

  laa1999 написав:Твоих налогов не хватает...


на спонсирование самого дорогого в мире зеленого тарифа хватает, а на выполнение прямых обязанностей не хватает? Кому ты эту лапшу пытаешься на уши вешать?!
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3239
З нами з: 26.02.09
Подякував: 451 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:27

  Амвросий написав:
  laa1999 написав:Твоих налогов не хватает...


на спонсирование самого дорогого в мире зеленого тарифа хватает, а на выполнение прямых обязанностей не хватает? Кому ты эту лапшу пытаешься на уши вешать?!

Он принят при Януковиче под крымские станции Клюева...Каких прямых обязанностей не хватает? Тебе все должны, едь к Путину...
laa1999
 
Повідомлень: 3030
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:38

  laa1999 написав:Ты, на выборах избрал их....Ты уж извини, выбрал, получай...Не нравится распределение - голосуй...


Я за них не голосовал, можешь проверить. Но к чему-ты упоминаешь голосование? Какое отношение имеет голосование к нарушению госчиновниками своих прямых обязанностей, установленных высшим Законом Украины?

Или ты считаешь, что какое-то голосование может как-то оправдать нарушение Конституции Украины?

  laa1999 написав:Он принят при Януковиче под крымские станции Клюева...


Мне не интересно кто именно нарушил. Меня волнует вопрос - почему это нарушение продолжается до сих пор?

  laa1999 написав:Каких прямых обязанностей не хватает?


Тех самых которые установлены Конституцией Украины :wink:
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3239
З нами з: 26.02.09
Подякував: 451 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:20

Кстати, по поводу зеленого тарифа. Солнце и ветер - это ресурсы, которые по конституции принадлежат народу и не должны использоваться во вред человеку или обществу.

А зеленый тариф наносит вред, причиняя финансовые убытки всему населению за счет использования этих ресурсов. Так что зеленый тариф нарушает Конституцию Украины.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3239
З нами з: 26.02.09
Подякував: 451 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:21

Сигареты в 2010 были в районе 10 грн за пачку Winston или Camel,сейчас их цена под 60грн за пачку....а Госстат выдаёт 326% поднятие цены,у меня вопрос когда эту лживую контору привлекут к ответственности за постоянную ложь на государственном уровне!!
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Харкові вирішили не піднімати тарифи на опалення і...
R2 » Чет 14 січ, 2021 11:55
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 11:55
Igorten
У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду 1, 2
R2 » Вів 12 січ, 2021 16:58
15 843
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 13:39
hxbbgaf
Арахамія анонсував антикризовий план через високі тарифи
R2 » Пон 11 січ, 2021 18:03
8 557
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 січ, 2021 18:22
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28541)
14.01.2021 12:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.