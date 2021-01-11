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За 10 років тарифи ЖКГ
підвищилися на 513,2%

За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:21

  laa1999 написав:Газ , твой, у Ахметова, иди требуй...Он добывает миллиард кубов...

Требовать - это прямаях обязанность госслужащих, которые отвечают за управление моим газом и электричеством. Если госслужащие не выполняют своих прямых обязанностей их нужно увольнять.

Ты, на выборах избрал их....Ты уж извини, выбрал, получай...Не нравится распределение - голосуй...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:23

  laa1999 написав:Твоих налогов не хватает...


на спонсирование самого дорогого в мире зеленого тарифа хватает, а на выполнение прямых обязанностей не хватает? Кому ты эту лапшу пытаешься на уши вешать?!
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:27

  Амвросий написав:
  laa1999 написав:Твоих налогов не хватает...


на спонсирование самого дорогого в мире зеленого тарифа хватает, а на выполнение прямых обязанностей не хватает? Кому ты эту лапшу пытаешься на уши вешать?!

Он принят при Януковиче под крымские станции Клюева...Каких прямых обязанностей не хватает? Тебе все должны, едь к Путину...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:38

  laa1999 написав:Ты, на выборах избрал их....Ты уж извини, выбрал, получай...Не нравится распределение - голосуй...


Я за них не голосовал, можешь проверить. Но к чему-ты упоминаешь голосование? Какое отношение имеет голосование к нарушению госчиновниками своих прямых обязанностей, установленных высшим Законом Украины?

Или ты считаешь, что какое-то голосование может как-то оправдать нарушение Конституции Украины?

  laa1999 написав:Он принят при Януковиче под крымские станции Клюева...


Мне не интересно кто именно нарушил. Меня волнует вопрос - почему это нарушение продолжается до сих пор?

  laa1999 написав:Каких прямых обязанностей не хватает?


Тех самых которые установлены Конституцией Украины :wink:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:20

Кстати, по поводу зеленого тарифа. Солнце и ветер - это ресурсы, которые по конституции принадлежат народу и не должны использоваться во вред человеку или обществу.

А зеленый тариф наносит вред, причиняя финансовые убытки всему населению за счет использования этих ресурсов. Так что зеленый тариф нарушает Конституцию Украины.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:21

Сигареты в 2010 были в районе 10 грн за пачку Winston или Camel,сейчас их цена под 60грн за пачку....а Госстат выдаёт 326% поднятие цены,у меня вопрос когда эту лживую контору привлекут к ответственности за постоянную ложь на государственном уровне!!
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:58

ЭТА СВОЛОЧИ ЗА ГАЗ НА ОТОПЛЕНИЕ НАСЧИТАЛИ 3500 на следующий месяц пенсионерке когда у нее пенсия 1500. :shock:
Juna
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:05

  Juna написав:ЭТА СВОЛОЧИ ЗА ГАЗ НА ОТОПЛЕНИЕ НАСЧИТАЛИ 3500 на следующий месяц пенсионерке когда у нее пенсия 1500. :shock:

Город/метраж/дом-квартира? Дети/внуки есть? Если нет -- договор пожизненного содержания она подписать не хочет? Или переехать в хату "попроще"/поменьше?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:13

  _hunter написав:
  Juna написав:ЭТА СВОЛОЧИ ЗА ГАЗ НА ОТОПЛЕНИЕ НАСЧИТАЛИ 3500 на следующий месяц пенсионерке когда у нее пенсия 1500. :shock:

Город/метраж/дом-квартира? Дети/внуки есть? Если нет -- договор пожизненного содержания она подписать не хочет? Или переехать в хату "попроще"/поменьше?

желаю вам в лет так 75 самостоятельно заняться вопросом смены жилья на более приемлемое для требований Евро- или Японо- ассоциации, пока вас оббирает втришкуры родина, накопившая летом дешевый газ в хранилищах, построенные НЕ этой страной и добывающей газ из собственных недр, по одной интересной версии, принадлежащих народу.
топите за это говно - извольте оплатить тепло и тем, кто не может себе позволить
тьху, аж тошно
Востаннє редагувалось sequence в Чет 14 січ, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:14

Амвросий
Для цього є рентна плата, знаєш що це таке і в чому полягає?
x-evier
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