За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%

Ты, на выборах избрал их....Ты уж извини, выбрал, получай...Не нравится распределение - голосуй...
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:21
Ты, на выборах избрал их....Ты уж извини, выбрал, получай...Не нравится распределение - голосуй...
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:23
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:27
Он принят при Януковиче под крымские станции Клюева...Каких прямых обязанностей не хватает? Тебе все должны, едь к Путину...
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:38
Я за них не голосовал, можешь проверить. Но к чему-ты упоминаешь голосование? Какое отношение имеет голосование к нарушению госчиновниками своих прямых обязанностей, установленных высшим Законом Украины?
Или ты считаешь, что какое-то голосование может как-то оправдать нарушение Конституции Украины?
Мне не интересно кто именно нарушил. Меня волнует вопрос - почему это нарушение продолжается до сих пор?
Тех самых которые установлены Конституцией Украины
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:20
Кстати, по поводу зеленого тарифа. Солнце и ветер - это ресурсы, которые по конституции принадлежат народу и не должны использоваться во вред человеку или обществу.
А зеленый тариф наносит вред, причиняя финансовые убытки всему населению за счет использования этих ресурсов. Так что зеленый тариф нарушает Конституцию Украины.
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:21
Сигареты в 2010 были в районе 10 грн за пачку Winston или Camel,сейчас их цена под 60грн за пачку....а Госстат выдаёт 326% поднятие цены,у меня вопрос когда эту лживую контору привлекут к ответственности за постоянную ложь на государственном уровне!!
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:58
ЭТА СВОЛОЧИ ЗА ГАЗ НА ОТОПЛЕНИЕ НАСЧИТАЛИ 3500 на следующий месяц пенсионерке когда у нее пенсия 1500. :shock:
Додано: Чет 14 січ, 2021 17:05
Додано: Чет 14 січ, 2021 17:13
желаю вам в лет так 75 самостоятельно заняться вопросом смены жилья на более приемлемое для требований Евро- или Японо- ассоциации, пока вас оббирает втришкуры родина, накопившая летом дешевый газ в хранилищах, построенные НЕ этой страной и добывающей газ из собственных недр, по одной интересной версии, принадлежащих народу.
топите за это говно - извольте оплатить тепло и тем, кто не может себе позволить
тьху, аж тошно
Востаннє редагувалось sequence в Чет 14 січ, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 січ, 2021 17:14
Амвросий
Для цього є рентна плата, знаєш що це таке і в чому полягає?
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