За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%

Додано: Чет 14 січ, 2021 19:18

x-evier написав: Для цього є рентна плата, знаєш що це таке і в чому полягає? Для цього є рентна плата, знаєш що це таке і в чому полягає?

Рентная плата - это налог за пользование недрами, она входит в себестоимость добычи. Грубо говоря, зарплата и налог на зарплату - это разные понятия. Мы обсуждаем не рентную плату, а то на что она начисляется.Газ принадлежит гражданам Украины. Себестоимость добычи газа - принадлежит тем кто его добывает, за вычетом рентной платы которая принадлежит государству. А маржа - разница между ценой на еврохабе и себестоимостью принадлежит собственникам газа, т.е. всему народу Украины в равных долях.Тут как бы есть три варианта:1) газ продается не гражданам Украины по цене еврохаба. Тут всё просто, в этом случае маржа между ценой еврохаба и себестоимостью должна быть выплачена всем гражданам в равных долях.2) газ продается гражданам Украины по цене еврохаба. В этом случае маржа между ценой еврохаба и себестоимостью должна быть выплачена всем гражданам в равных долях, как и в случае продажи не гражданам Украины.3) газ продается гражданам Украины по себестоимости добычи. Маржи нет, поэтому её выплачивать не нужно. Но если гражданин продает газ не гражданину, то маржу между ценой на еврохабе и себестоимостью необходимо уплатить всем гражданам Украины в равных долях.Вариант 2 конечно удобнее, т.к. не требует контролировать продает ли газ гражданин не гражданину. Нужно только организовать всем гражданам Украины выплату маржи между ценой на еврохабе и себестоимостью за каждый проданный кубометр газа.