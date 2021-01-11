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За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%
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Додано: Чет 14 січ, 2021 17:19
sequence написав: _hunter написав: Juna написав:
ЭТА СВОЛОЧИ ЗА ГАЗ НА ОТОПЛЕНИЕ НАСЧИТАЛИ 3500 на следующий месяц пенсионерке когда у нее пенсия 1500.
Город/метраж/дом-квартира? Дети/внуки есть? Если нет -- договор пожизненного содержания она подписать не хочет? Или переехать в хату "попроще"/поменьше?
желаю вам в лет так 75 самостоятельно заняться вопросом смены жилья ...
Т.е. потому, что человек заранее вопросом не озаботился -- газ "ему" должны нашару поставлять?
Ну и не нужно самостоятельно: любое агенство "за долю малую" все бремя возьмут на себя.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 17:58
_hunter написав:
Т.е. потому, что человек заранее вопросом не озаботился -- газ "ему" должны нашару поставлять?
Ну и не нужно самостоятельно: любое агенство "за долю малую" все бремя возьмут на себя.
Ха-ха, насмешил.
Помогут, и сами в лес вывезут. и сами там закопают
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Додано: Чет 14 січ, 2021 18:30
Середня зарплати, за десять років, виросла в п'ять разів. Пенсіонерам так, багато платити, але для них є субсидії, а іншим нема чого скиглити. На харчі ціни піднялись в два з половиною рази, а це основна стаття видатків пересічних.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 18:49
lapay написав:
Середня зарплати, за десять років, виросла в п'ять разів. Пенсіонерам так, багато платити, але для них є субсидії, а іншим нема чого скиглити. На харчі ціни піднялись в два з половиною рази, а це основна стаття видатків пересічних.
Какая благодать.
А сколько прописанных у пенсионеров работают в другом городе или стране и потому им никакая субсидия не положена.
В 5 раз зарплата выросла за 10 лет, это у кого и в чем?
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Додано: Чет 14 січ, 2021 18:50
_hunter написав:
Т.е. потому, что человек заранее вопросом не озаботился -- газ "ему" должны нашару поставлять?
что значит "нашару"?
Этот газ его собственность. Вы своим компьютером нашару пользуетесь или платите кому-то за его использование?
Как это должно быть по рыночным ценам. Человеку поставлют газ по цене реализации. А затем маржу полученную на продаже газа (разницу между ценой на еврохабе и себестоимостью) делят и выплачивают в равных долях всем собственникам газа, т.е. всем гражданам Украины.
Выплаты маржи должны производиться не только за газ поставленный гражданам Украины, но и за любую другую продажу газа добытого в Украине.
Точно также гражданам должны выплачивать прибыль от использования их системы газопроводов, а также за пользование землёй на которой эти газопроводы расположены.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Чет 14 січ, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 19:18
x-evier написав:
Для цього є рентна плата, знаєш що це таке і в чому полягає?
Рентная плата - это налог за пользование недрами, она входит в себестоимость добычи. Грубо говоря, зарплата и налог на зарплату - это разные понятия. Мы обсуждаем не рентную плату, а то на что она начисляется.
Газ принадлежит гражданам Украины. Себестоимость добычи газа - принадлежит тем кто его добывает, за вычетом рентной платы которая принадлежит государству. А маржа - разница между ценой на еврохабе и себестоимостью принадлежит собственникам газа, т.е. всему народу Украины в равных долях.
Тут как бы есть три варианта:
1) газ продается не гражданам Украины по цене еврохаба. Тут всё просто, в этом случае маржа между ценой еврохаба и себестоимостью должна быть выплачена всем гражданам в равных долях.
2) газ продается гражданам Украины по цене еврохаба. В этом случае маржа между ценой еврохаба и себестоимостью должна быть выплачена всем гражданам в равных долях, как и в случае продажи не гражданам Украины.
3) газ продается гражданам Украины по себестоимости добычи. Маржи нет, поэтому её выплачивать не нужно. Но если гражданин продает газ не гражданину, то маржу между ценой на еврохабе и себестоимостью необходимо уплатить всем гражданам Украины в равных долях.
Вариант 2 конечно удобнее, т.к. не требует контролировать продает ли газ гражданин не гражданину. Нужно только организовать всем гражданам Украины выплату маржи между ценой на еврохабе и себестоимостью за каждый проданный кубометр газа.
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