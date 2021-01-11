За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%

Додано: Чет 14 січ, 2021 18:30

Середня зарплати, за десять років, виросла в п'ять разів. Пенсіонерам так, багато платити, але для них є субсидії, а іншим нема чого скиглити. На харчі ціни піднялись в два з половиною рази, а це основна стаття видатків пересічних.

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.