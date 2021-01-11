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За 10 років тарифи ЖКГ
підвищилися на 513,2%

За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:19

  sequence написав:
  _hunter написав:
  Juna написав:ЭТА СВОЛОЧИ ЗА ГАЗ НА ОТОПЛЕНИЕ НАСЧИТАЛИ 3500 на следующий месяц пенсионерке когда у нее пенсия 1500. :shock:

Город/метраж/дом-квартира? Дети/внуки есть? Если нет -- договор пожизненного содержания она подписать не хочет? Или переехать в хату "попроще"/поменьше?

желаю вам в лет так 75 самостоятельно заняться вопросом смены жилья ...

Т.е. потому, что человек заранее вопросом не озаботился -- газ "ему" должны нашару поставлять?
Ну и не нужно самостоятельно: любое агенство "за долю малую" все бремя возьмут на себя.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:58

  _hunter написав:Т.е. потому, что человек заранее вопросом не озаботился -- газ "ему" должны нашару поставлять?
Ну и не нужно самостоятельно: любое агенство "за долю малую" все бремя возьмут на себя.


Ха-ха, насмешил.
Помогут, и сами в лес вывезут. и сами там закопают
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:30

Re: За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%

Середня зарплати, за десять років, виросла в п'ять разів. Пенсіонерам так, багато платити, але для них є субсидії, а іншим нема чого скиглити. На харчі ціни піднялись в два з половиною рази, а це основна стаття видатків пересічних.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:49

  lapay написав:Середня зарплати, за десять років, виросла в п'ять разів. Пенсіонерам так, багато платити, але для них є субсидії, а іншим нема чого скиглити. На харчі ціни піднялись в два з половиною рази, а це основна стаття видатків пересічних.


Какая благодать.
А сколько прописанных у пенсионеров работают в другом городе или стране и потому им никакая субсидия не положена.
В 5 раз зарплата выросла за 10 лет, это у кого и в чем?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:50

  _hunter написав:Т.е. потому, что человек заранее вопросом не озаботился -- газ "ему" должны нашару поставлять?


что значит "нашару"? :? Этот газ его собственность. Вы своим компьютером нашару пользуетесь или платите кому-то за его использование? :)

Как это должно быть по рыночным ценам. Человеку поставлют газ по цене реализации. А затем маржу полученную на продаже газа (разницу между ценой на еврохабе и себестоимостью) делят и выплачивают в равных долях всем собственникам газа, т.е. всем гражданам Украины.

Выплаты маржи должны производиться не только за газ поставленный гражданам Украины, но и за любую другую продажу газа добытого в Украине.

Точно также гражданам должны выплачивать прибыль от использования их системы газопроводов, а также за пользование землёй на которой эти газопроводы расположены. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 14 січ, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:29

Ціни за десять років у середньому виросли у 2,9 рази. Заради цікавості порівняв свої доходи за 2010 та 2020 роки. Збільшилися у 2,7 рази (номінально в гривні). Тобто інфляцію не наздоганяю, хоча зовсім трохи. Але працювати все ж таки став менше (тим паче порівняння з карантинним 2020), це теж можна враховувати.
espanol
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:32

  espanol написав:Ціни за десять років у середньому виросли у 2,9 рази. Заради цікавості порівняв свої доходи за 2010 та 2020 роки. Збільшилися у 2,7 рази (номінально в гривні). Тобто інфляцію не наздоганяю, хоча зовсім трохи. Але працювати все ж таки став менше (тим паче порівняння з карантинним 2020), це теж можна враховувати.

А у меня за 9 лет не изменились до 2019,а в 2020 резко упали, и что?
Это что, говорит о медианной зарплате и пенсии в Украине?
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:00

  _hunter написав:
  Juna написав:ЭТА СВОЛОЧИ ЗА ГАЗ НА ОТОПЛЕНИЕ НАСЧИТАЛИ 3500 на следующий месяц пенсионерке когда у нее пенсия 1500. :shock:

Город/метраж/дом-квартира? Дети/внуки есть? Если нет -- договор пожизненного содержания она подписать не хочет? Или переехать в хату "попроще"/поменьше?

Государство это люди, если оное против них значит пошел процесс панкреатита. Адвокат государства в таком случае подобен адвокату дьявола.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:02

  laa1999 написав:
  laa1999 написав:Газ , твой, у Ахметова, иди требуй...Он добывает миллиард кубов...

Требовать - это прямаях обязанность госслужащих, которые отвечают за управление моим газом и электричеством. Если госслужащие не выполняют своих прямых обязанностей их нужно увольнять.

Ты, на выборах избрал их....Ты уж извини, выбрал, получай...Не нравится распределение - голосуй...

Монолог в стиле "ты меня уважаешь" зашел в тупик.
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