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За 10 років тарифи ЖКГ
підвищилися на 513,2%

За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:45

  di2gard написав:
  _hunter написав:Т.е. потому, что человек заранее вопросом не озаботился -- газ "ему" должны нашару поставлять?

Конечно человек виноват! Видя результат госпереворота 7 лет назад он должен был заблаговременно свинтить со страны еще до того, когда новые проукраинские патриоты-активисты не пришли в Раду "Брати своє".

Если спустя 7 лет в голове каша и нет элементарного понимания, что никакого госпереворота не было и что нам очень повезло, что Янукович сбежал, и мы отцепились от РФ и т.д.- то такие люди никогда не будут жить хорошо.
Беда наших людей в совковом мышлении и нежелании быть ответственным за свою жизнь. Как только начинает кто-то говорить про эту ответственность- "почему не озаботился покупкой заранее?" "Почему не думаешь, как сделать свою жизнь лучше сам?" "Тебе никто ничего не должен." Это вызывает реакцию агрессии и непонимания.
А ведь качество людей у нас крайне низкое и правительство выходцы из этих же людей. Многие ограниченные, вороватые, постоянно нарушающие простые правила и законы, и т.д. Вот с этим менталитетом и надо бороться. Большинство, как безмозглое стадо, не может просто стоять за 1.5 метра от тебя в супермаркете и лежит у тебя на спине- хотя везде пишут и разметку рисуют. В самолёте говорят сидеть до полной остановки- ведь простое правило же, как палка- все иностранцы сидят спокойно и только наши вскакивают/ ругаются/ стоят в проходе со шмотками. А тут аж на финансовую граммотность запрос- "почему не подумал заранее?", "Тебе ничего и никто не должен"
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:59

  SMOKE написав:
  di2gard написав:
  _hunter написав:Т.е. потому, что человек заранее вопросом не озаботился -- газ "ему" должны нашару поставлять?

Конечно человек виноват! Видя результат госпереворота 7 лет назад он должен был заблаговременно свинтить со страны еще до того, когда новые проукраинские патриоты-активисты не пришли в Раду "Брати своє".

Если спустя 7 лет в голове каша и нет элементарного понимания, что никакого госпереворота не было и что нам очень повезло, что Янукович сбежал, и мы отцепились от РФ и т.д.- то такие люди никогда не будут жить хорошо.
Беда наших людей в совковом мышлении и нежелании быть ответственным за свою жизнь. Как только начинает кто-то говорить про эту ответственность- "почему не озаботился покупкой заранее?" "Почему не думаешь, как сделать свою жизнь лучше сам?" "Тебе никто ничего не должен." Это вызывает реакцию агрессии и непонимания.
А ведь качество людей у нас крайне низкое и правительство выходцы из этих же людей. Многие ограниченные, вороватые, постоянно нарушающие простые правила и законы, и т.д. Вот с этим менталитетом и надо бороться. Большинство, как безмозглое стадо, не может просто стоять за 1.5 метра от тебя в супермаркете и лежит у тебя на спине- хотя везде пишут и разметку рисуют. В самолёте говорят сидеть до полной остановки- ведь простое правило же, как палка- все иностранцы сидят спокойно и только наши вскакивают/ ругаются/ стоят в проходе со шмотками. А тут аж на финансовую граммотность запрос- "почему не подумал заранее?", "Тебе ничего и никто не должен"


Какой знакомый спич и все о том же - народ у нас не тот.
Вот только этот народ попадая в другие страны как-то мгновенно преобразовывается начиная выполнять предписанные законы и достигать при этом там успеха будучи в Украине лузером.
Может,дело все-таки не в народе, а в той шобле при власти начиная с Кравчука которая той досталась совершенно случайно и которая кроме воровста того что построено при клятом совке за 29 лет ничего не сделала.
И ведь это были через одного национально-свидомые патриоты ненавидящие Россию и совок.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1234
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