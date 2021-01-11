RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За 10 років тарифи ЖКГ
підвищилися на 513,2%

За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:45

  di2gard написав:
  _hunter написав:Т.е. потому, что человек заранее вопросом не озаботился -- газ "ему" должны нашару поставлять?

Конечно человек виноват! Видя результат госпереворота 7 лет назад он должен был заблаговременно свинтить со страны еще до того, когда новые проукраинские патриоты-активисты не пришли в Раду "Брати своє".

Если спустя 7 лет в голове каша и нет элементарного понимания, что никакого госпереворота не было и что нам очень повезло, что Янукович сбежал, и мы отцепились от РФ и т.д.- то такие люди никогда не будут жить хорошо.
Беда наших людей в совковом мышлении и нежелании быть ответственным за свою жизнь. Как только начинает кто-то говорить про эту ответственность- "почему не озаботился покупкой заранее?" "Почему не думаешь, как сделать свою жизнь лучше сам?" "Тебе никто ничего не должен." Это вызывает реакцию агрессии и непонимания.
А ведь качество людей у нас крайне низкое и правительство выходцы из этих же людей. Многие ограниченные, вороватые, постоянно нарушающие простые правила и законы, и т.д. Вот с этим менталитетом и надо бороться. Большинство, как безмозглое стадо, не может просто стоять за 1.5 метра от тебя в супермаркете и лежит у тебя на спине- хотя везде пишут и разметку рисуют. В самолёте говорят сидеть до полной остановки- ведь простое правило же, как палка- все иностранцы сидят спокойно и только наши вскакивают/ ругаются/ стоят в проходе со шмотками. А тут аж на финансовую граммотность запрос- "почему не подумал заранее?", "Тебе ничего и никто не должен"
SMOKE
 
Повідомлень: 4065
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:59

  SMOKE написав:
  di2gard написав:
  _hunter написав:Т.е. потому, что человек заранее вопросом не озаботился -- газ "ему" должны нашару поставлять?

Конечно человек виноват! Видя результат госпереворота 7 лет назад он должен был заблаговременно свинтить со страны еще до того, когда новые проукраинские патриоты-активисты не пришли в Раду "Брати своє".

Если спустя 7 лет в голове каша и нет элементарного понимания, что никакого госпереворота не было и что нам очень повезло, что Янукович сбежал, и мы отцепились от РФ и т.д.- то такие люди никогда не будут жить хорошо.
Беда наших людей в совковом мышлении и нежелании быть ответственным за свою жизнь. Как только начинает кто-то говорить про эту ответственность- "почему не озаботился покупкой заранее?" "Почему не думаешь, как сделать свою жизнь лучше сам?" "Тебе никто ничего не должен." Это вызывает реакцию агрессии и непонимания.
А ведь качество людей у нас крайне низкое и правительство выходцы из этих же людей. Многие ограниченные, вороватые, постоянно нарушающие простые правила и законы, и т.д. Вот с этим менталитетом и надо бороться. Большинство, как безмозглое стадо, не может просто стоять за 1.5 метра от тебя в супермаркете и лежит у тебя на спине- хотя везде пишут и разметку рисуют. В самолёте говорят сидеть до полной остановки- ведь простое правило же, как палка- все иностранцы сидят спокойно и только наши вскакивают/ ругаются/ стоят в проходе со шмотками. А тут аж на финансовую граммотность запрос- "почему не подумал заранее?", "Тебе ничего и никто не должен"


Какой знакомый спич и все о том же - народ у нас не тот.
Вот только этот народ попадая в другие страны как-то мгновенно преобразовывается начиная выполнять предписанные законы и достигать при этом там успеха будучи в Украине лузером.
Может,дело все-таки не в народе, а в той шобле при власти начиная с Кравчука которая той досталась совершенно случайно и которая кроме воровста того что построено при клятом совке за 29 лет ничего не сделала.
И ведь это были через одного национально-свидомые патриоты ненавидящие Россию и совок.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4491
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:21

  shapo написав:
  SMOKE написав:
  di2gard написав:Конечно человек виноват! Видя результат госпереворота 7 лет назад он должен был заблаговременно свинтить со страны еще до того, когда новые проукраинские патриоты-активисты не пришли в Раду "Брати своє".

Если спустя 7 лет в голове каша и нет элементарного понимания, что никакого госпереворота не было и что нам очень повезло, что Янукович сбежал, и мы отцепились от РФ и т.д.- то такие люди никогда не будут жить хорошо.
Беда наших людей в совковом мышлении и нежелании быть ответственным за свою жизнь. Как только начинает кто-то говорить про эту ответственность- "почему не озаботился покупкой заранее?" "Почему не думаешь, как сделать свою жизнь лучше сам?" "Тебе никто ничего не должен." Это вызывает реакцию агрессии и непонимания.
А ведь качество людей у нас крайне низкое и правительство выходцы из этих же людей. Многие ограниченные, вороватые, постоянно нарушающие простые правила и законы, и т.д. Вот с этим менталитетом и надо бороться. Большинство, как безмозглое стадо, не может просто стоять за 1.5 метра от тебя в супермаркете и лежит у тебя на спине- хотя везде пишут и разметку рисуют. В самолёте говорят сидеть до полной остановки- ведь простое правило же, как палка- все иностранцы сидят спокойно и только наши вскакивают/ ругаются/ стоят в проходе со шмотками. А тут аж на финансовую граммотность запрос- "почему не подумал заранее?", "Тебе ничего и никто не должен"


Какой знакомый спич и все о том же - народ у нас не тот.
Вот только этот народ попадая в другие страны как-то мгновенно преобразовывается начиная выполнять предписанные законы ...

Так "правды не спрячешь" (с)
Одна поправка: это не "этот народ" попадает -- а отдельные его представители. А так -- все правильно: другие народы "совок в головах" давно и надежно победили. И законы там нарушать банально дорого: в той же Британии штраф за неоднократное нарушение масочного режима -- £3200. За нарушение карантина -- сотка.
_hunter
 
Повідомлень: 3463
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:26

  shapo написав:Какой знакомый спич и все о том же - народ у нас не тот.
Вот только этот народ попадая в другие страны как-то мгновенно преобразовывается начиная выполнять предписанные законы ...



  _hunter написав:Так "правды не спрячешь" (с)
Одна поправка: это не "этот народ" попадает -- а отдельные его представители. А так -- все правильно: другие народы "совок в головах" давно и надежно победили. И законы там нарушать банально дорого: в той же Британии штраф за неоднократное нарушение масочного режима -- £3200. За нарушение карантина -- сотка.


А кто такие эти "отдельные" представители, откуда они, с Марса?
Ведь это они всегда первыми нарушают свои законы не говоря о том что большинство законов пишут под себя.
А народ глядя на эту шоблу начинает вести себя также и,оказывается, становится при этом совком.
И как так получилось что за 29 лет ни одного приличного среди них не оказалось?
Все с "совком" в голове и мешают истинным патриотам Кравчуку-Ющенко-Порошенко строить "европейскую" страну?
Что-то с консерваторией не то как говорил покойный Жванецкий.
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 15 січ, 2021 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4491
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:28

  _hunter написав:в той же Британии штраф за неоднократное нарушение масочного режима -- £3200. За нарушение карантина -- сотка.


У вас гражданство Британии?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3258
З нами з: 26.02.09
Подякував: 453 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:58

  shapo написав:
  shapo написав:Какой знакомый спич и все о том же - народ у нас не тот.
Вот только этот народ попадая в другие страны как-то мгновенно преобразовывается начиная выполнять предписанные законы ...



  _hunter написав:Так "правды не спрячешь" (с)
Одна поправка: это не "этот народ" попадает -- а отдельные его представители. А так -- все правильно: другие народы "совок в головах" давно и надежно победили. И законы там нарушать банально дорого: в той же Британии штраф за неоднократное нарушение масочного режима -- £3200. За нарушение карантина -- сотка.


А кто такие эти "отдельные" представители, откуда они, с Марса?
Ведь это они всегда первыми нарушают свои законы не говоря о том что большинство законов пишут под себя.
А народ глядя на эту шоблу начинает вести себя также и,оказывается, становится при этом совком.
И как так получилось что за 29 лет ни одного приличного среди них не оказалось?
Все с "совком" в голове и мешают истинным патриотам Кравчуку-Ющенко-Порошенко строить "европейскую" страну?
Что-то с консерваторией не то как говорил покойный Жванецкий.

Кто-то в своих же высказываниях потерялся? -- "эти отдельные представители" --
это вот тот-вот "народ", который там выше "попадает".

Как получилось? -- это не ко мне вопрос. Точнее ответ у меня есть, но он не понравится: именно так -- миллионы "совков" и миллионы "пофигистов" просто на корню давят все попытки.
_hunter
 
Повідомлень: 3463
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, warlamp і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Харкові вирішили не піднімати тарифи на опалення і...
R2 » Чет 14 січ, 2021 11:55
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 11:55
Igorten
У Києві підвищили тарифи на опалення і гарячу воду 1, 2
R2 » Вів 12 січ, 2021 16:58
15 873
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 13:39
hxbbgaf
Арахамія анонсував антикризовий план через високі тарифи
R2 » Пон 11 січ, 2021 18:03
8 565
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 січ, 2021 18:22
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.