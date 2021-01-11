За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%

Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:45

di2gard написав: _hunter написав: Т.е. потому, что человек заранее вопросом не озаботился -- газ "ему" должны нашару поставлять? Т.е. потому, что человек заранее вопросом не озаботился -- газ "ему" должны нашару поставлять?

Конечно человек виноват! Видя результат госпереворота 7 лет назад он должен был заблаговременно свинтить со страны еще до того, когда новые проукраинские патриоты-активисты не пришли в Раду "Брати своє". Конечно человек виноват! Видя результат госпереворота 7 лет назад он должен был заблаговременно свинтить со страны еще до того, когда новые проукраинские патриоты-активисты не пришли в Раду "Брати своє".

Если спустя 7 лет в голове каша и нет элементарного понимания, что никакого госпереворота не было и что нам очень повезло, что Янукович сбежал, и мы отцепились от РФ и т.д.- то такие люди никогда не будут жить хорошо.Беда наших людей в совковом мышлении и нежелании быть ответственным за свою жизнь. Как только начинает кто-то говорить про эту ответственность- "почему не озаботился покупкой заранее?" "Почему не думаешь, как сделать свою жизнь лучше сам?" "Тебе никто ничего не должен." Это вызывает реакцию агрессии и непонимания.А ведь качество людей у нас крайне низкое и правительство выходцы из этих же людей. Многие ограниченные, вороватые, постоянно нарушающие простые правила и законы, и т.д. Вот с этим менталитетом и надо бороться. Большинство, как безмозглое стадо, не может просто стоять за 1.5 метра от тебя в супермаркете и лежит у тебя на спине- хотя везде пишут и разметку рисуют. В самолёте говорят сидеть до полной остановки- ведь простое правило же, как палка- все иностранцы сидят спокойно и только наши вскакивают/ ругаются/ стоят в проходе со шмотками. А тут аж на финансовую граммотность запрос- "почему не подумал заранее?", "Тебе ничего и никто не должен"