За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%

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_hunter написав:Т.е. потому, что человек заранее вопросом не озаботился -- газ "ему" должны нашару поставлять?
Конечно человек виноват! Видя результат госпереворота 7 лет назад он должен был заблаговременно свинтить со страны еще до того, когда новые проукраинские патриоты-активисты не пришли в Раду "Брати своє".
Если спустя 7 лет в голове каша и нет элементарного понимания, что никакого госпереворота не было и что нам очень повезло, что Янукович сбежал, и мы отцепились от РФ и т.д.- то такие люди никогда не будут жить хорошо. Беда наших людей в совковом мышлении и нежелании быть ответственным за свою жизнь. Как только начинает кто-то говорить про эту ответственность- "почему не озаботился покупкой заранее?" "Почему не думаешь, как сделать свою жизнь лучше сам?" "Тебе никто ничего не должен." Это вызывает реакцию агрессии и непонимания. А ведь качество людей у нас крайне низкое и правительство выходцы из этих же людей. Многие ограниченные, вороватые, постоянно нарушающие простые правила и законы, и т.д. Вот с этим менталитетом и надо бороться. Большинство, как безмозглое стадо, не может просто стоять за 1.5 метра от тебя в супермаркете и лежит у тебя на спине- хотя везде пишут и разметку рисуют. В самолёте говорят сидеть до полной остановки- ведь простое правило же, как палка- все иностранцы сидят спокойно и только наши вскакивают/ ругаются/ стоят в проходе со шмотками. А тут аж на финансовую граммотность запрос- "почему не подумал заранее?", "Тебе ничего и никто не должен"
_hunter написав:Т.е. потому, что человек заранее вопросом не озаботился -- газ "ему" должны нашару поставлять?
Конечно человек виноват! Видя результат госпереворота 7 лет назад он должен был заблаговременно свинтить со страны еще до того, когда новые проукраинские патриоты-активисты не пришли в Раду "Брати своє".
Если спустя 7 лет в голове каша и нет элементарного понимания, что никакого госпереворота не было и что нам очень повезло, что Янукович сбежал, и мы отцепились от РФ и т.д.- то такие люди никогда не будут жить хорошо. Беда наших людей в совковом мышлении и нежелании быть ответственным за свою жизнь. Как только начинает кто-то говорить про эту ответственность- "почему не озаботился покупкой заранее?" "Почему не думаешь, как сделать свою жизнь лучше сам?" "Тебе никто ничего не должен." Это вызывает реакцию агрессии и непонимания. А ведь качество людей у нас крайне низкое и правительство выходцы из этих же людей. Многие ограниченные, вороватые, постоянно нарушающие простые правила и законы, и т.д. Вот с этим менталитетом и надо бороться. Большинство, как безмозглое стадо, не может просто стоять за 1.5 метра от тебя в супермаркете и лежит у тебя на спине- хотя везде пишут и разметку рисуют. В самолёте говорят сидеть до полной остановки- ведь простое правило же, как палка- все иностранцы сидят спокойно и только наши вскакивают/ ругаются/ стоят в проходе со шмотками. А тут аж на финансовую граммотность запрос- "почему не подумал заранее?", "Тебе ничего и никто не должен"
Какой знакомый спич и все о том же - народ у нас не тот. Вот только этот народ попадая в другие страны как-то мгновенно преобразовывается начиная выполнять предписанные законы и достигать при этом там успеха будучи в Украине лузером. Может,дело все-таки не в народе, а в той шобле при власти начиная с Кравчука которая той досталась совершенно случайно и которая кроме воровста того что построено при клятом совке за 29 лет ничего не сделала. И ведь это были через одного национально-свидомые патриоты ненавидящие Россию и совок.
di2gard написав:Конечно человек виноват! Видя результат госпереворота 7 лет назад он должен был заблаговременно свинтить со страны еще до того, когда новые проукраинские патриоты-активисты не пришли в Раду "Брати своє".
Если спустя 7 лет в голове каша и нет элементарного понимания, что никакого госпереворота не было и что нам очень повезло, что Янукович сбежал, и мы отцепились от РФ и т.д.- то такие люди никогда не будут жить хорошо. Беда наших людей в совковом мышлении и нежелании быть ответственным за свою жизнь. Как только начинает кто-то говорить про эту ответственность- "почему не озаботился покупкой заранее?" "Почему не думаешь, как сделать свою жизнь лучше сам?" "Тебе никто ничего не должен." Это вызывает реакцию агрессии и непонимания. А ведь качество людей у нас крайне низкое и правительство выходцы из этих же людей. Многие ограниченные, вороватые, постоянно нарушающие простые правила и законы, и т.д. Вот с этим менталитетом и надо бороться. Большинство, как безмозглое стадо, не может просто стоять за 1.5 метра от тебя в супермаркете и лежит у тебя на спине- хотя везде пишут и разметку рисуют. В самолёте говорят сидеть до полной остановки- ведь простое правило же, как палка- все иностранцы сидят спокойно и только наши вскакивают/ ругаются/ стоят в проходе со шмотками. А тут аж на финансовую граммотность запрос- "почему не подумал заранее?", "Тебе ничего и никто не должен"
Какой знакомый спич и все о том же - народ у нас не тот. Вот только этот народ попадая в другие страны как-то мгновенно преобразовывается начиная выполнять предписанные законы ...
Так "правды не спрячешь" (с) Одна поправка: это не "этот народ" попадает -- а отдельные его представители. А так -- все правильно: другие народы "совок в головах" давно и надежно победили. И законы там нарушать банально дорого: в той же Британии штраф за неоднократное нарушение масочного режима -- £3200. За нарушение карантина -- сотка.
shapo написав:Какой знакомый спич и все о том же - народ у нас не тот. Вот только этот народ попадая в другие страны как-то мгновенно преобразовывается начиная выполнять предписанные законы ...
_hunter написав:Так "правды не спрячешь" (с) Одна поправка: это не "этот народ" попадает -- а отдельные его представители. А так -- все правильно: другие народы "совок в головах" давно и надежно победили. И законы там нарушать банально дорого: в той же Британии штраф за неоднократное нарушение масочного режима -- £3200. За нарушение карантина -- сотка.
А кто такие эти "отдельные" представители, откуда они, с Марса? Ведь это они всегда первыми нарушают свои законы не говоря о том что большинство законов пишут под себя. А народ глядя на эту шоблу начинает вести себя также и,оказывается, становится при этом совком. И как так получилось что за 29 лет ни одного приличного среди них не оказалось? Все с "совком" в голове и мешают истинным патриотам Кравчуку-Ющенко-Порошенко строить "европейскую" страну? Что-то с консерваторией не то как говорил покойный Жванецкий.
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 15 січ, 2021 10:28, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Какой знакомый спич и все о том же - народ у нас не тот. Вот только этот народ попадая в другие страны как-то мгновенно преобразовывается начиная выполнять предписанные законы ...
_hunter написав:Так "правды не спрячешь" (с) Одна поправка: это не "этот народ" попадает -- а отдельные его представители. А так -- все правильно: другие народы "совок в головах" давно и надежно победили. И законы там нарушать банально дорого: в той же Британии штраф за неоднократное нарушение масочного режима -- £3200. За нарушение карантина -- сотка.
А кто такие эти "отдельные" представители, откуда они, с Марса? Ведь это они всегда первыми нарушают свои законы не говоря о том что большинство законов пишут под себя. А народ глядя на эту шоблу начинает вести себя также и,оказывается, становится при этом совком. И как так получилось что за 29 лет ни одного приличного среди них не оказалось? Все с "совком" в голове и мешают истинным патриотам Кравчуку-Ющенко-Порошенко строить "европейскую" страну? Что-то с консерваторией не то как говорил покойный Жванецкий.
Кто-то в своих же высказываниях потерялся? -- "эти отдельные представители" -- это вот тот-вот "народ", который там выше "попадает".
Как получилось? -- это не ко мне вопрос. Точнее ответ у меня есть, но он не понравится: именно так -- миллионы "совков" и миллионы "пофигистов" просто на корню давят все попытки.
shapo написав:А кто такие эти "отдельные" представители, откуда они, с Марса? Ведь это они всегда первыми нарушают свои законы не говоря о том что большинство законов пишут под себя. А народ глядя на эту шоблу начинает вести себя также и,оказывается, становится при этом совком. И как так получилось что за 29 лет ни одного приличного среди них не оказалось? Все с "совком" в голове и мешают истинным патриотам Кравчуку-Ющенко-Порошенко строить "европейскую" страну? Что-то с консерваторией не то как говорил покойный Жванецкий.
Кто-то в своих же высказываниях потерялся? -- "эти отдельные представители" -- это вот тот-вот "народ", который там выше "попадает".
Как получилось? -- это не ко мне вопрос. Точнее ответ у меня есть, но он не понравится: именно так -- миллионы "совков" и миллионы "пофигистов" просто на корню давят все попытки.
Так что получается - в Украине миллионы совков и миллионы пофинистов (кстати, в сумме сколько?). А кто тогда так называемые про-украинские, про-европейские и прочие про-? Где они живут и работают? М.б., есть смысл выделить им отдельную территорию в Украине без этих самых совков ( отселив тех кого они посчитают непригодными)на которой они наконец построят процветающую Украину? Мое предложение - выделить три западно-украинские области Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и собрать там всех про-украинцев со всех областей включая бывших президентов Кравчука, Юшенко.Порошенко и посмотреть что они построят, а не заниматься бесплодной борьбой с миллионами неполноценных совков и пофигистов.
shapo написав:А кто такие эти "отдельные" представители, откуда они, с Марса? Ведь это они всегда первыми нарушают свои законы не говоря о том что большинство законов пишут под себя. А народ глядя на эту шоблу начинает вести себя также и,оказывается, становится при этом совком. И как так получилось что за 29 лет ни одного приличного среди них не оказалось? Все с "совком" в голове и мешают истинным патриотам Кравчуку-Ющенко-Порошенко строить "европейскую" страну? Что-то с консерваторией не то как говорил покойный Жванецкий.
Кто-то в своих же высказываниях потерялся? -- "эти отдельные представители" -- это вот тот-вот "народ", который там выше "попадает".
Как получилось? -- это не ко мне вопрос. Точнее ответ у меня есть, но он не понравится: именно так -- миллионы "совков" и миллионы "пофигистов" просто на корню давят все попытки.
Так что получается - в Украине миллионы совков и миллионы пофинистов (кстати, в сумме сколько?). А кто тогда так называемые про-украинские, про-европейские и прочие про-? Где они живут и работают? М.б., есть смысл выделить им отдельную территорию в Украине без этих самых совков ( отселив тех кого они посчитают непригодными)на которой они наконец построят процветающую Украину? Мое предложение - выделить три западно-украинские области Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и собрать там всех про-украинцев со всех областей включая бывших президентов Кравчука, Юшенко.Порошенко и посмотреть что они построят, а не заниматься бесплодной борьбой с миллионами неполноценных совков и пофигистов.
Да -- как-то так. Сколько "их" конкретно -- я понятия не имею. Но, где-то чуть меньше, чем все... А это уже агитацией "за сепаратизм" попахивает -- в 16-м году за такое 3 года дали. Сколько сейча?..
Ну и в тему совко-пофигистов: тут где-то месяц назад в какой-то "газовой теме" я человеку (он на Обл-газы с их температурными пересчетами плакался) советовал -- "так подавай в суд -- благо уже и прецеденты есть". Давайте попробуем угадать что этот представитель рабочей элиты ответил?.. -- "да не, это это же _свое_ время и деньги тратить нужно. -- я лучше подожду...". При этом он пытался доказывать, что никакой обязанности это делать у него нет -- а вот "они" -- вот "они" -- обязаны. А ему -- некогда. И лень. И вообще. И вот такие "активисты" -- они тупо везде.
Амвросий написав:Как это должно быть по рыночным ценам. Человеку поставлют газ по цене реализации. А затем маржу полученную на продаже газа (разницу между ценой на еврохабе и себестоимостью) делят и выплачивают в равных долях всем собственникам газа, т.е. всем гражданам Украины.