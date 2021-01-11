За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%

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shapo написав:Так что получается - в Украине миллионы совков и миллионы пофинистов (кстати, в сумме сколько?). А кто тогда так называемые про-украинские, про-европейские и прочие про-? Где они живут и работают? М.б., есть смысл выделить им отдельную территорию в Украине без этих самых совков ( отселив тех кого они посчитают непригодными)на которой они наконец построят процветающую Украину? Мое предложение - выделить три западно-украинские области Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и собрать там всех про-украинцев со всех областей включая бывших президентов Кравчука, Юшенко.Порошенко и посмотреть что они построят, а не заниматься бесплодной борьбой с миллионами неполноценных совков и пофигистов.
_hunter написав:Да -- как-то так. Сколько "их" конкретно -- я понятия не имею. Но, где-то чуть меньше, чем все...
Так все-таки сколько их и что такое "меньше, чем все"?
_hunter написав:А это уже агитацией "за сепаратизм" попахивает -- в 16-м году за такое 3 года дали. Сколько сейча?..
Какой еще сепаратизм. Как только делаешь конструктивное предложение ,так сразу бегут с ярлыком чтобы оправдать свою импотенцию и заранее зная что их оправдания гроша ломаного не стоят. Если в любых странах есть зоны свободной торговли или безналоговые зоны, то что мешает создать в Украине зоны свободные от совков? А остальная Украина не пойдет ни под какие России и будет продолжать жить с этими клятыми совками-пофигистами.
_hunter написав:Ну и в тему совко-пофигистов: тут где-то месяц назад в какой-то "газовой теме" я человеку (он на Обл-газы с их температурными пересчетами плакался) советовал -- "так подавай в суд -- благо уже и прецеденты есть". Давайте попробуем угадать что этот представитель рабочей элиты ответил?.. -- "да не, это это же _свое_ время и деньги тратить нужно. -- я лучше подожду...". При этом он пытался доказывать, что никакой обязанности это делать у него нет -- а вот "они" -- вот "они" -- обязаны. А ему -- некогда. И лень. И вообще. И вот такие "активисты" -- они тупо везде.
Ох уж мне эти советчики от власти с их предложениями подать на них в суд, продать собаку или почку. А может, лучше такую власть спустить в унитаз?
>>> Так все-таки сколько их и что такое ... Да я же уже два раза отвечал: понятия не имею -- не считал я их. Что, опять таблетки закончились -- снова память подводить начинает?..
>>> Если в любых странах есть зоны свободной торговли или безналоговые зоны, то что мешает создать в Украине зоны свободные от совков? То, что никто не знает что это такое?.. -- но вы можете подготовить свои предложения/документы -- их рассмотрят.
>>> Ох уж мне эти советчики от власти с их предложениями подать на них в суд, продать собаку или почку. >>> А может, лучше такую власть спустить в унитаз? Что и требовалось доказать... -- на каждого Пасхалова -- который _берет и делает_ находится минимум один "активист" -- который нифига не делает, но ровно сидит на пятой точке и "мнение имеет".
shapo написав:Так что получается - в Украине миллионы совков и миллионы пофинистов (кстати, в сумме сколько?). А кто тогда так называемые про-украинские, про-европейские и прочие про-? Где они живут и работают? М.б., есть смысл выделить им отдельную территорию в Украине без этих самых совков ( отселив тех кого они посчитают непригодными)на которой они наконец построят процветающую Украину? Мое предложение - выделить три западно-украинские области Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и собрать там всех про-украинцев со всех областей включая бывших президентов Кравчука, Юшенко.Порошенко и посмотреть что они построят, а не заниматься бесплодной борьбой с миллионами неполноценных совков и пофигистов.
_hunter написав:Да -- как-то так. Сколько "их" конкретно -- я понятия не имею. Но, где-то чуть меньше, чем все...
Так все-таки сколько их и что такое "меньше, чем все"?
_hunter написав:А это уже агитацией "за сепаратизм" попахивает -- в 16-м году за такое 3 года дали. Сколько сейча?..
Какой еще сепаратизм. Как только делаешь конструктивное предложение ,так сразу бегут с ярлыком чтобы оправдать свою импотенцию и заранее зная что их оправдания гроша ломаного не стоят. Если в любых странах есть зоны свободной торговли или безналоговые зоны, то что мешает создать в Украине зоны свободные от совков? А остальная Украина не пойдет ни под какие России и будет продолжать жить с этими клятыми совками-пофигистами.
_hunter написав:Ну и в тему совко-пофигистов: тут где-то месяц назад в какой-то "газовой теме" я человеку (он на Обл-газы с их температурными пересчетами плакался) советовал -- "так подавай в суд -- благо уже и прецеденты есть". Давайте попробуем угадать что этот представитель рабочей элиты ответил?.. -- "да не, это это же _свое_ время и деньги тратить нужно. -- я лучше подожду...". При этом он пытался доказывать, что никакой обязанности это делать у него нет -- а вот "они" -- вот "они" -- обязаны. А ему -- некогда. И лень. И вообще. И вот такие "активисты" -- они тупо везде.
Ох уж мне эти советчики от власти с их предложениями подать на них в суд, продать собаку или почку. А может, лучше такую власть спустить в унитаз?
>>> Так все-таки сколько их и что такое ... Да я же уже два раза отвечал: понятия не имею -- не считал я их. Что, опять таблетки закончились -- снова память подводить начинает?..
>>> Если в любых странах есть зоны свободной торговли или безналоговые зоны, то что мешает создать в Украине зоны свободные от совков? То, что никто не знает что это такое?.. -- но вы можете подготовить свои предложения/документы -- их рассмотрят.
>>> Ох уж мне эти советчики от власти с их предложениями подать на них в суд, продать собаку или почку. >>> А может, лучше такую власть спустить в унитаз? Что и требовалось доказать... -- на каждого Пасхалова -- который _берет и делает_ находится минимум один "активист" -- который нифига не делает, но ровно сидит на пятой точке и "мнение имеет".
Как обычно ответить кроме "сам дурак" нечего когда нужно отойти чуть в сторону от генеральной линии "патриота"
_hunter написав:>>> Так все-таки сколько их и что такое ... Да я же уже два раза отвечал: понятия не имею -- не считал я их. Что, опять таблетки закончились -- снова память подводить начинает?..
>>> Если в любых странах есть зоны свободной торговли или безналоговые зоны, то что мешает создать в Украине зоны свободные от совков? То, что никто не знает что это такое?.. -- но вы можете подготовить свои предложения/документы -- их рассмотрят.
>>> Ох уж мне эти советчики от власти с их предложениями подать на них в суд, продать собаку или почку. >>> А может, лучше такую власть спустить в унитаз? Что и требовалось доказать... -- на каждого Пасхалова -- который _берет и делает_ находится минимум один "активист" -- который нифига не делает, но ровно сидит на пятой точке и "мнение имеет".
Как обычно ответить кроме "сам дурак" нечего когда нужно отойти чуть в сторону от генеральной линии "патриота"
Ох уж эти совки... когда аргументы заканчиваются -- начинаются переходы на личности и брызганья слюной...