За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%

Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:54

shapo написав: shapo написав: Так что получается - в Украине миллионы совков и миллионы пофинистов (кстати, в сумме сколько?).

А кто тогда так называемые про-украинские, про-европейские и прочие про-?

Где они живут и работают?

М.б., есть смысл выделить им отдельную территорию в Украине без этих самых совков ( отселив тех кого они посчитают непригодными)на которой они наконец построят процветающую Украину?

Мое предложение - выделить три западно-украинские области Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и собрать там всех про-украинцев со всех областей включая бывших президентов Кравчука, Юшенко.Порошенко и посмотреть что они построят, а не заниматься бесплодной борьбой с миллионами неполноценных совков и пофигистов. А кто тогда так называемые про-украинские, про-европейские и прочие про-?Где они живут и работают?М.б., есть смысл выделить им отдельную территорию в Украине без этих самых совков ( отселив тех кого они посчитают непригодными)на которой они наконец построят процветающую Украину?Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и собрать там всех про-украинцев со всех областей включая бывших президентов Кравчука, Юшенко.Порошенко и посмотреть что они построят, а не заниматься бесплодной борьбой с миллионами неполноценных совков и пофигистов.



_hunter написав: Да -- как-то так. Сколько "их" конкретно -- я понятия не имею. Но, где-то чуть меньше, чем все... Да -- как-то так. Сколько "их" конкретно -- я понятия не имею. Но, где-то чуть меньше, чем все...



Так все-таки сколько их и что такое "меньше, чем все"?





_hunter написав: А это уже агитацией "за сепаратизм" попахивает -- в 16-м году за такое 3 года дали. Сколько сейча?.. А это уже агитацией "за сепаратизм" попахивает -- в 16-м году за такое 3 года дали. Сколько сейча?..



Какой еще сепаратизм.

Как только делаешь конструктивное предложение ,так сразу бегут с ярлыком чтобы оправдать свою импотенцию и заранее зная что их оправдания гроша ломаного не стоят.

Если в любых странах есть зоны свободной торговли или безналоговые зоны, то что мешает создать в Украине зоны свободные от совков?

А остальная Украина не пойдет ни под какие России и будет продолжать жить с этими клятыми совками-пофигистами.



_hunter написав: Ну и в тему совко-пофигистов: тут где-то месяц назад в какой-то "газовой теме" я человеку (он на Обл-газы с их температурными пересчетами плакался) советовал -- "так подавай в суд -- благо уже и прецеденты есть". Давайте попробуем угадать что этот представитель рабочей элиты ответил?.. -- "да не, это это же _свое_ время и деньги тратить нужно. -- я лучше подожду...". При этом он пытался доказывать, что никакой обязанности это делать у него нет -- а вот "они" -- вот "они" -- обязаны. А ему -- некогда. И лень. И вообще.

И вот такие "активисты" -- они тупо везде. Ну и в тему совко-пофигистов: тут где-то месяц назад в какой-то "газовой теме" я человеку (он на Обл-газы с их температурными пересчетами плакался) советовал -- "так подавай в суд -- благо уже и прецеденты есть". Давайте попробуем угадать что этот представитель рабочей элиты ответил?.. -- "да не, это это же _свое_ время и деньги тратить нужно. -- я лучше подожду...". При этом он пытался доказывать, что никакой обязанности это делать у него нет -- а вот "они" -- вот "они" -- обязаны. А ему -- некогда. И лень. И вообще.



Ох уж мне эти советчики от власти с их предложениями подать на них в суд, продать собаку или почку.

А может, лучше такую власть спустить в унитаз? Какой еще сепаратизм.Как только делаешь конструктивное предложение ,так сразу бегут с ярлыком чтобы оправдать свою импотенцию и заранее зная что их оправдания гроша ломаного не стоят.Если в любых странах есть зоны свободной торговли или безналоговые зоны, то что мешает создать в Украине зоны свободные от совков?А остальная Украина не пойдет ни под какие России и будет продолжать жить с этими клятыми совками-пофигистами.Ох уж мне эти советчики от власти с их предложениями подать на них в суд, продать собаку или почку.А может, лучше такую власть спустить в унитаз?

>>> Так все-таки сколько их и что такое ...Да я же уже два раза отвечал: понятия не имею -- не считал я их. Что, опять таблетки закончились -- снова память подводить начинает?..>>> Если в любых странах есть зоны свободной торговли или безналоговые зоны, то что мешает создать в Украине зоны свободные от совков?То, что никто не знает что это такое?.. -- но вы можете подготовить свои предложения/документы -- их рассмотрят.>>> Ох уж мне эти советчики от власти с их предложениями подать на них в суд, продать собаку или почку.>>> А может, лучше такую власть спустить в унитаз?Что и требовалось доказать... -- на каждого Пасхалова -- который _берет и делает_ находится минимум один "активист" -- который нифига не делает, но ровно сидит на пятой точке и "мнение имеет".