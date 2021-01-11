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За 10 років тарифи ЖКГ
підвищилися на 513,2%

За 10 років тарифи ЖКГ підвищилися на 513,2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:54

  shapo написав:
  shapo написав:Так что получается - в Украине миллионы совков и миллионы пофинистов (кстати, в сумме сколько?).
А кто тогда так называемые про-украинские, про-европейские и прочие про-?
Где они живут и работают?
М.б., есть смысл выделить им отдельную территорию в Украине без этих самых совков ( отселив тех кого они посчитают непригодными)на которой они наконец построят процветающую Украину?
Мое предложение - выделить три западно-украинские области Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и собрать там всех про-украинцев со всех областей включая бывших президентов Кравчука, Юшенко.Порошенко и посмотреть что они построят, а не заниматься бесплодной борьбой с миллионами неполноценных совков и пофигистов.


  _hunter написав:Да -- как-то так. Сколько "их" конкретно -- я понятия не имею. Но, где-то чуть меньше, чем все...


Так все-таки сколько их и что такое "меньше, чем все"?


  _hunter написав:А это уже агитацией "за сепаратизм" попахивает -- в 16-м году за такое 3 года дали. Сколько сейча?.. ;)


Какой еще сепаратизм.
Как только делаешь конструктивное предложение ,так сразу бегут с ярлыком чтобы оправдать свою импотенцию и заранее зная что их оправдания гроша ломаного не стоят.
Если в любых странах есть зоны свободной торговли или безналоговые зоны, то что мешает создать в Украине зоны свободные от совков?
А остальная Украина не пойдет ни под какие России и будет продолжать жить с этими клятыми совками-пофигистами.

  _hunter написав:Ну и в тему совко-пофигистов: тут где-то месяц назад в какой-то "газовой теме" я человеку (он на Обл-газы с их температурными пересчетами плакался) советовал -- "так подавай в суд -- благо уже и прецеденты есть". Давайте попробуем угадать что этот представитель рабочей элиты ответил?.. -- "да не, это это же _свое_ время и деньги тратить нужно. -- я лучше подожду...". При этом он пытался доказывать, что никакой обязанности это делать у него нет -- а вот "они" -- вот "они" -- обязаны. А ему -- некогда. И лень. И вообще.
И вот такие "активисты" -- они тупо везде.


Ох уж мне эти советчики от власти с их предложениями подать на них в суд, продать собаку или почку.
А может, лучше такую власть спустить в унитаз?


>>> Так все-таки сколько их и что такое ...
Да я же уже два раза отвечал: понятия не имею -- не считал я их. Что, опять таблетки закончились -- снова память подводить начинает?..

>>> Если в любых странах есть зоны свободной торговли или безналоговые зоны, то что мешает создать в Украине зоны свободные от совков?
То, что никто не знает что это такое?.. -- но вы можете подготовить свои предложения/документы -- их рассмотрят.

>>> Ох уж мне эти советчики от власти с их предложениями подать на них в суд, продать собаку или почку.
>>> А может, лучше такую власть спустить в унитаз?
Что и требовалось доказать... -- на каждого Пасхалова -- который _берет и делает_ находится минимум один "активист" -- который нифига не делает, но ровно сидит на пятой точке и "мнение имеет".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:22

  _hunter написав:
  shapo написав:
  shapo написав:Так что получается - в Украине миллионы совков и миллионы пофинистов (кстати, в сумме сколько?).
А кто тогда так называемые про-украинские, про-европейские и прочие про-?
Где они живут и работают?
М.б., есть смысл выделить им отдельную территорию в Украине без этих самых совков ( отселив тех кого они посчитают непригодными)на которой они наконец построят процветающую Украину?
Мое предложение - выделить три западно-украинские области Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и собрать там всех про-украинцев со всех областей включая бывших президентов Кравчука, Юшенко.Порошенко и посмотреть что они построят, а не заниматься бесплодной борьбой с миллионами неполноценных совков и пофигистов.


  _hunter написав:Да -- как-то так. Сколько "их" конкретно -- я понятия не имею. Но, где-то чуть меньше, чем все...


Так все-таки сколько их и что такое "меньше, чем все"?


  _hunter написав:А это уже агитацией "за сепаратизм" попахивает -- в 16-м году за такое 3 года дали. Сколько сейча?.. ;)


Какой еще сепаратизм.
Как только делаешь конструктивное предложение ,так сразу бегут с ярлыком чтобы оправдать свою импотенцию и заранее зная что их оправдания гроша ломаного не стоят.
Если в любых странах есть зоны свободной торговли или безналоговые зоны, то что мешает создать в Украине зоны свободные от совков?
А остальная Украина не пойдет ни под какие России и будет продолжать жить с этими клятыми совками-пофигистами.

  _hunter написав:Ну и в тему совко-пофигистов: тут где-то месяц назад в какой-то "газовой теме" я человеку (он на Обл-газы с их температурными пересчетами плакался) советовал -- "так подавай в суд -- благо уже и прецеденты есть". Давайте попробуем угадать что этот представитель рабочей элиты ответил?.. -- "да не, это это же _свое_ время и деньги тратить нужно. -- я лучше подожду...". При этом он пытался доказывать, что никакой обязанности это делать у него нет -- а вот "они" -- вот "они" -- обязаны. А ему -- некогда. И лень. И вообще.
И вот такие "активисты" -- они тупо везде.


Ох уж мне эти советчики от власти с их предложениями подать на них в суд, продать собаку или почку.
А может, лучше такую власть спустить в унитаз?


>>> Так все-таки сколько их и что такое ...
Да я же уже два раза отвечал: понятия не имею -- не считал я их. Что, опять таблетки закончились -- снова память подводить начинает?..

>>> Если в любых странах есть зоны свободной торговли или безналоговые зоны, то что мешает создать в Украине зоны свободные от совков?
То, что никто не знает что это такое?.. -- но вы можете подготовить свои предложения/документы -- их рассмотрят.

>>> Ох уж мне эти советчики от власти с их предложениями подать на них в суд, продать собаку или почку.
>>> А может, лучше такую власть спустить в унитаз?
Что и требовалось доказать... -- на каждого Пасхалова -- который _берет и делает_ находится минимум один "активист" -- который нифига не делает, но ровно сидит на пятой точке и "мнение имеет".

Как обычно ответить кроме "сам дурак" нечего когда нужно отойти чуть в сторону от генеральной линии "патриота"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:32

  shapo написав:
  _hunter написав:>>> Так все-таки сколько их и что такое ...
Да я же уже два раза отвечал: понятия не имею -- не считал я их. Что, опять таблетки закончились -- снова память подводить начинает?..

>>> Если в любых странах есть зоны свободной торговли или безналоговые зоны, то что мешает создать в Украине зоны свободные от совков?
То, что никто не знает что это такое?.. -- но вы можете подготовить свои предложения/документы -- их рассмотрят.

>>> Ох уж мне эти советчики от власти с их предложениями подать на них в суд, продать собаку или почку.
>>> А может, лучше такую власть спустить в унитаз?
Что и требовалось доказать... -- на каждого Пасхалова -- который _берет и делает_ находится минимум один "активист" -- который нифига не делает, но ровно сидит на пятой точке и "мнение имеет".

Как обычно ответить кроме "сам дурак" нечего когда нужно отойти чуть в сторону от генеральной линии "патриота"

Ох уж эти совки... когда аргументы заканчиваются -- начинаются переходы на личности и брызганья слюной...
_hunter
 
Повідомлень: 3478
З нами з: 22.03.15
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