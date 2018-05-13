Кошти надійдуть на рахунки одержувачів найближчим часом
Дивися повний текст Затримка грошей на пільги і субсидії: в Мінсоцполітики назвали строки виплат.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:29
Затримка грошей на пільги і субсидії: в Мінсоцполітики...
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Дивися повний текст Затримка грошей на пільги і субсидії: в Мінсоцполітики назвали строки виплат.
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:29
Наглая ложь! Все вони брешуть. Я подав документи на субсидію 1 жовтня, сьогодні 14січня, платіжки приходять без субсидії. Безлад в державі.
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:54
В мене призначено субсидію ще 1серпня 2020 сьогодні 14січня 2021 не отримав ні разу
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