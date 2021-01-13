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Затримка грошей на пільги і
субсидії: в Мінсоцполітики...

Затримка грошей на пільги і субсидії: в Мінсоцполітики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:29

Затримка грошей на пільги і субсидії: в Мінсоцполітики...

Пропонуємо до обговорення:
Кошти надійдуть на рахунки одержувачів найближчим часом

Дивися повний текст Затримка грошей на пільги і субсидії: в Мінсоцполітики назвали строки виплат.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:29

Наглая ложь! Все вони брешуть. Я подав документи на субсидію 1 жовтня, сьогодні 14січня, платіжки приходять без субсидії. Безлад в державі.
sandobogd43
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:54

В мене призначено субсидію ще 1серпня 2020 сьогодні 14січня 2021 не отримав ні разу
38o989919119
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:07

пишите откуда вы, нам платили субсидию, а цены на газ поражают уже не пенсии е хватит уже минимальной зп не хватит. ур** гребанные.

За гад на месяц насчитали 3500!!! пенсионерке которая поулчает 1500!! твари.
Juna
 
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