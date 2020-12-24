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Розумні окуляри Apple дозволять
розблокувати iPhone без...

Розумні окуляри Apple дозволять розблокувати iPhone без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:01

Розумні окуляри Apple дозволять розблокувати iPhone без...

Пропонуємо до обговорення:
Зарубіжний портал Appleinsider розповів про цікавий патенті Apple, яке було отримано з бази даних Відомства з патентів і товарних знаків США.

Дивися повний текст Розумні окуляри Apple дозволять розблокувати iPhone без аутентифікації.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:01

Главное не потерять левый ботинок Apple,который по Touch ID разблокирует Apple-пуговицу,для подачи аутентификации FaceId c Apple трусов, для корректной работы умных очков, что бы они разблокировали без пароля все гаджеты.
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