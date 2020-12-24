Зарубіжний портал Appleinsider розповів про цікавий патенті Apple, яке було отримано з бази даних Відомства з патентів і товарних знаків США.
Дивися повний текст Розумні окуляри Apple дозволять розблокувати iPhone без аутентифікації.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:01
Розумні окуляри Apple дозволять розблокувати iPhone без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розумні окуляри Apple дозволять розблокувати iPhone без аутентифікації.
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:01
Главное не потерять левый ботинок Apple,который по Touch ID разблокирует Apple-пуговицу,для подачи аутентификации FaceId c Apple трусов, для корректной работы умных очков, что бы они разблокировали без пароля все гаджеты.
Додано: Чет 14 січ, 2021 17:43
finua и не забудьте, что пришивать Apple пуговицу (если оторвется) можно только в авторизованном сервисцентре только оригинальными нитками от Apple
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