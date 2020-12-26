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Наймані працівники і ФОПи отримають одноразову допомогу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:18
Пропонуємо до обговорення:
Наймані працівники, робота яких тимчасово зупинена внаслідок карантину, отримають одноразову матеріальну допомогу.
Дивися повний текст Наймані працівники і ФОПи отримають одноразову допомогу через «простій» у карантин
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:18
А еще они получат проверку.
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p_a_l
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:55
А где освобождение от ЕСВ для 2,3 группы?
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papazina
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