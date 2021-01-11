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В Україні розробили сервіс перевірки нерухомості на вторинці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:21
Пропонуємо до обговорення:
Придбання нерухомості — відповідальний момент, особливо якщо купувати на вторинному ринку.
Дивися повний текст В Україні розробили сервіс перевірки нерухомості на вторинці
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:21
Что, теперь уже не надо будет отстебывать 5% риэлторам?
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p_a_l
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Вів 12 січ, 2021 11:22
p_a_l