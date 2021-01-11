Придбання нерухомості — відповідальний момент, особливо якщо купувати на вторинному ринку.
Дивися повний текст В Україні розробили сервіс перевірки нерухомості на вторинці.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:21
В Україні розробили сервіс перевірки нерухомості на вторинці
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Дивися повний текст В Україні розробили сервіс перевірки нерухомості на вторинці.
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:20
тю, я уже несколько сделок мимо риелторов провел. Вроде все ок. Опен дата бот - вбил туда ИНН продавца - мне высветилось, что на нем объект этот есть. Посмотрел документы - инфа совпадает. Паспорт - проверить надо, чтоб фото нормально было приклеено и лицо совпадало. И все - остальное дело - нотариат проверит. Все.
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