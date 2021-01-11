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В Україні розробили сервіс перевірки нерухомості на вторинці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:21
Пропонуємо до обговорення:
Придбання нерухомості — відповідальний момент, особливо якщо купувати на вторинному ринку.
Дивися повний текст В Україні розробили сервіс перевірки нерухомості на вторинці
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R2
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:21
Что, теперь уже не надо будет отстебывать 5% риэлторам?
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p_a_l
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:51
Ще б 1% ПФ та інші податкові кредити повертати через Дію.
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Rainbow
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Додано: Чет 14 січ, 2021 14:20
тю, я уже несколько сделок мимо риелторов провел. Вроде все ок. Опен дата бот - вбил туда ИНН продавца - мне высветилось, что на нем объект этот есть. Посмотрел документы - инфа совпадает. Паспорт - проверить надо, чтоб фото нормально было приклеено и лицо совпадало. И все - остальное дело - нотариат проверит. Все.
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romio_33
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Додано: Чет 14 січ, 2021 15:59
p_a_l написав:
Что, теперь уже не надо будет отстебывать 5% риэлторам?
Так они и так не проводят проверку объекта недвижимости
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Faceless
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:16
ради интереса ввел свой инн - крутится ожидание уже полтора часа )))
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RomanTik
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Вів 12 січ, 2021 11:22
p_a_l
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