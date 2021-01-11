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Уряд поверне пільги на
електроенергію в 30-кілометровій...

Уряд поверне пільги на електроенергію в 30-кілометровій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:21

Уряд поверне пільги на електроенергію в 30-кілометровій...

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запевнили, що якнайшвидше вирішать питання тарифів на електроенергію для жителів міст, що розташовуються у тридцятикілометровій зоні від АЕС.

Дивися повний текст Уряд поверне пільги на електроенергію в 30-кілометровій зоні АЕС.
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