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Уряд поверне пільги на електроенергію в 30-кілометровій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:21
Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запевнили, що якнайшвидше вирішать питання тарифів на електроенергію для жителів міст, що розташовуються у тридцятикілометровій зоні від АЕС.
Дивися повний текст Уряд поверне пільги на електроенергію в 30-кілометровій зоні АЕС
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:21
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