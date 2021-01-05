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Хакери зламують акаунти і без
відома крадуть гроші українців

Хакери зламують акаунти і без відома крадуть гроші українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:30

Хакери зламують акаунти і без відома крадуть гроші українців

Пропонуємо до обговорення:
Хакери зламують акаунти українців на різних платформах і сайтах, опісля зібрану інформацію використовують для зняття коштів із банківських рахунків.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:30

Это рассылалось всем массово. И на разных языках.
Сейчас вообще подобного спама приходит миллион.
Хотят чтобы перешли по почтовой ссылке. Им этого достаточно.
p_a_l
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