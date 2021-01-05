Хакери зламують акаунти українців на різних платформах і сайтах, опісля зібрану інформацію використовують для зняття коштів із банківських рахунків.
Дивися повний текст Хакери зламують акаунти і без відома крадуть гроші українців.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:30
Хакери зламують акаунти і без відома крадуть гроші українців
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Дивися повний текст Хакери зламують акаунти і без відома крадуть гроші українців.
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:30
Это рассылалось всем массово. И на разных языках.
Сейчас вообще подобного спама приходит миллион.
Хотят чтобы перешли по почтовой ссылке. Им этого достаточно.
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