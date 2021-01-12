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У Харкові вирішили не піднімати
тарифи на опалення і...

У Харкові вирішили не піднімати тарифи на опалення і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:55

У Харкові вирішили не піднімати тарифи на опалення і...

Пропонуємо до обговорення:
У Харкові тарифи для містян на опалення і гарячу воду не зростатимуть.

Дивися повний текст У Харкові вирішили не піднімати тарифи на опалення і гарячу воду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:55

Ну так выборы скоро :)
Igorten
 
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