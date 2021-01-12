У Харкові тарифи для містян на опалення і гарячу воду не зростатимуть.
Дивися повний текст У Харкові вирішили не піднімати тарифи на опалення і гарячу воду.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:55
У Харкові вирішили не піднімати тарифи на опалення і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Харкові вирішили не піднімати тарифи на опалення і гарячу воду.
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:40
Посмотрим как теперь они выполнят своё обещание. А то перед выборами тоже очень много обещано было : )
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