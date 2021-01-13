Кабінет міністрів пропонує механізм субсидій для домогосподарств, які користуються електроопаленням.
Дивися повний текст Субсидія на електроопалення буде видаватися із січня - Корнієнко.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 12:04
Субсидія на електроопалення буде видаватися із січня -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидія на електроопалення буде видаватися із січня - Корнієнко.
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:04
А какая льгота для тех домов, где нет газовых плит? В Киеве уже 25 лет строят высотки в которых ставятся электроплиты, а в ванных полотенцесушитель тоже электрический, и газ не проведен. Готовка на электричестве забирает много киловат и платить намного больше чем за газ, нагорает за месяц более 500 квт в однокомнатной квартире. Так сколько же теперь надо будет заплатить?
Востаннє редагувалось nittochca в Чет 14 січ, 2021 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:14
Так не ясно, уже не будет ночного тарифа на электричество? Или он остаётся? Если наделали уже сотни тысяч счётчиков многотарифных, они стоят у всех людей в высотках, то как теперь им платить? И кто эти счётчики теперь купит?
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