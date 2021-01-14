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Субсидія на електроопалення
буде видаватися із січня -...

Субсидія на електроопалення буде видаватися із січня -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:04

Субсидія на електроопалення буде видаватися із січня -...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів пропонує механізм субсидій для домогосподарств, які користуються електроопаленням.

Дивися повний текст Субсидія на електроопалення буде видаватися із січня - Корнієнко.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:04

А какая льгота для тех домов, где нет газовых плит? В Киеве уже 25 лет строят высотки в которых ставятся электроплиты, а в ванных полотенцесушитель тоже электрический, и газ не проведен. Готовка на электричестве забирает много киловат и платить намного больше чем за газ, нагорает за месяц более 500 квт в однокомнатной квартире. Так сколько же теперь надо будет заплатить?
Востаннє редагувалось nittochca в Чет 14 січ, 2021 12:30, всього редагувалось 1 раз.
nittochca
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:14

Так не ясно, уже не будет ночного тарифа на электричество? Или он остаётся? Если наделали уже сотни тысяч счётчиков многотарифных, они стоят у всех людей в высотках, то как теперь им платить? И кто эти счётчики теперь купит?
nittochca
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:53

:oops:
  nittochca написав:Так не ясно, уже не будет ночного тарифа на электричество? Или он остаётся? Если наделали уже сотни тысяч счётчиков многотарифных, они стоят у всех людей в высотках, то как теперь им платить? И кто эти счётчики теперь купит?

При чем тут ночной тариф к субсидиям?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:56

  nittochca написав:А какая льгота для тех домов, где нет газовых плит?


при чём тут плиты? Речь идет о домах в 30-километровой зоне от АЭС.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:02

жалкие манипулянты, навешат лапшу на уши а потом и ту заберут
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 02:55

  _hunter написав::oops:
  nittochca написав:Так не ясно, уже не будет ночного тарифа на электричество? Или он остаётся? Если наделали уже сотни тысяч счётчиков многотарифных, они стоят у всех людей в высотках, то как теперь им платить? И кто эти счётчики теперь купит?

При чем тут ночной тариф к субсидиям?


При том, что и ночной тариф в том же говнопостановлении от 6 января - отменили. "Это и города, где были тарифы льготные тарифы" и все остальные.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 03:01

  Амвросий написав:
  nittochca написав:А какая льгота для тех домов, где нет газовых плит?


при чём тут плиты? Речь идет о домах в 30-километровой зоне от АЭС.

Своей говнопостановой кабмин шмыгаля "умножил на ноль" одним махом всех льготников в Украине.
А эл.плиты действительно давно не при чем. Их "умножил на ноль" гнидный кролик в далеком апреле 2015 года https://economics.segodnya.ua/economics ... 01919.html

Стартовал он тогда, кстати, с 22 копеек за квт :idea:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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