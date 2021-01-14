Кабінет міністрів пропонує механізм субсидій для домогосподарств, які користуються електроопаленням.
Дивися повний текст Субсидія на електроопалення буде видаватися із січня - Корнієнко.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 12:04
Субсидія на електроопалення буде видаватися із січня -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидія на електроопалення буде видаватися із січня - Корнієнко.
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:04
А какая льгота для тех домов, где нет газовых плит? В Киеве уже 25 лет строят высотки в которых ставятся электроплиты, а в ванных полотенцесушитель тоже электрический, и газ не проведен. Готовка на электричестве забирает много киловат и платить намного больше чем за газ, нагорает за месяц более 500 квт в однокомнатной квартире. Так сколько же теперь надо будет заплатить?
Востаннє редагувалось nittochca в Чет 14 січ, 2021 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:14
Так не ясно, уже не будет ночного тарифа на электричество? Или он остаётся? Если наделали уже сотни тысяч счётчиков многотарифных, они стоят у всех людей в высотках, то как теперь им платить? И кто эти счётчики теперь купит?
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:53
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:56
Додано: П'ят 15 січ, 2021 02:55
При том, что и ночной тариф в том же говнопостановлении от 6 января - отменили. "Это и города, где были тарифы льготные тарифы" и все остальные.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: П'ят 15 січ, 2021 03:01
Своей говнопостановой кабмин шмыгаля "умножил на ноль" одним махом всех льготников в Украине.
А эл.плиты действительно давно не при чем. Их "умножил на ноль" гнидный кролик в далеком апреле 2015 года
Стартовал он тогда, кстати, с 22 копеек за квт
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:26
"тарифы льготные тарифы" может и отменини отменили. Но ночной тариф к льготным никогда не относился... Как уже писали в какой-то и паралельных веток -- у "клятого алегарха-эксплуататора ахметки" оба ночных тарифа никуда не пропали.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:23
это пока по 1,68 отопление и субсидия якобы 1000 грн. Цена выроста в 2 раза.
А по 3,52 платить за тепло от керамической панельки или даже за электрокотел?
Это смерть всех объектов недвижимости, где электроотопление, потому что будет дороже чем тупое центральное отопление.
Выход только один - рыть землянки и топить кизяками.
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