Всесвітній економічний форум склав новий індекс – соціальної мобільності.
Дивися повний текст Україна посіла 46 місце в рейтингу соціальної мобільності.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:50
Україна посіла 46 місце в рейтингу соціальної мобільності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна посіла 46 місце в рейтингу соціальної мобільності.
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:50
"Украина также много тратит на социальное обеспечение – эта статья расходов составляет около 22,2%"
всегда любил эту фразу, вместо
"так много пенсов и нищих, что на них уходит 22% ВВП"
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:53
Re: Україна посіла 46 місце в рейтингу соціальної мобільност
и тут шик, вместо исчерпывающей характеристики
"нижний тертиль - нищеброды"
много букаф с выводом "все офигенно"
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