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Україна посіла 46 місце в
рейтингу соціальної мобільності

Україна посіла 46 місце в рейтингу соціальної мобільності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:50

Україна посіла 46 місце в рейтингу соціальної мобільності

Пропонуємо до обговорення:
Всесвітній економічний форум склав новий індекс – соціальної мобільності.

Дивися повний текст Україна посіла 46 місце в рейтингу соціальної мобільності.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:50

"Украина также много тратит на социальное обеспечение – эта статья расходов составляет около 22,2%"

всегда любил эту фразу, вместо
"так много пенсов и нищих, что на них уходит 22% ВВП"
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:53

Re: Україна посіла 46 місце в рейтингу соціальної мобільност

средний доход наиболее бедных 40% украинцев составляет примерно 61,2% от общего среднего дохода всего населения.


и тут шик, вместо исчерпывающей характеристики
"нижний тертиль - нищеброды"
много букаф с выводом "все офигенно"
cohan
 
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