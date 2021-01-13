RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна очолила рейтинг країн
з найбільшим зростанням...

Україна очолила рейтинг країн з найбільшим зростанням...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:01

Україна очолила рейтинг країн з найбільшим зростанням...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Picodi.com перевірили, як змінилася мінімальна зарплата в 2021 році в кількох десятках країн світу.

Дивися повний текст Україна очолила рейтинг країн з найбільшим зростанням мінімалки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92070
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:01

Ще один привід для гордощів!
Потрібно на весь світ розтрубити ;)
myko
 
Повідомлень: 78
З нами з: 25.06.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна посіла 46 місце в рейтингу соціальної мобільності
R2 » Чет 14 січ, 2021 16:50
2 41
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 16:53
cohan
НБУ оновив рейтинг прибутковості банків
R2 » Чет 14 січ, 2021 08:38
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 08:38
chudoudodelt
За рік Україна майже на третину збільшила імпорт картоплі
R2 » Сер 13 січ, 2021 10:02
0 75
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 10:02
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28560)
14.01.2021 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.