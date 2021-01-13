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Україна очолила рейтинг країн з найбільшим зростанням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 січ, 2021 17:01
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Picodi.com перевірили, як змінилася мінімальна зарплата в 2021 році в кількох десятках країн світу.
Дивися повний текст Україна очолила рейтинг країн з найбільшим зростанням мінімалки
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Додано: Чет 14 січ, 2021 17:01
Ще один привід для гордощів!
Потрібно на весь світ розтрубити ;)
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