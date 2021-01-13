Міністерство не виключає можливі проблеми з підвищенням пенсій.
Дивися повний текст Мінсоцполітики: пенсії будуть підвищуватись у декілька етапів, та є «але».
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Додано: Чет 14 січ, 2021 17:01
Мінсоцполітики: пенсії будуть підвищуватись у декілька...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики: пенсії будуть підвищуватись у декілька етапів, та є «але».
Додано: Чет 14 січ, 2021 17:01
Работники пенсионного фонда Украины получающие по 50-80тыс.гр ежемесячно,а пенсионерам увеличивают пенсии на 5грв в год. Разве можно их слушать и верить им.
Народ для них бы***, в вечернем квартале.
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