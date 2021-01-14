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Мінсоцполітики: пенсії будуть
підвищуватись у декілька...

Мінсоцполітики: пенсії будуть підвищуватись у декілька...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:01

Мінсоцполітики: пенсії будуть підвищуватись у декілька...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство не виключає можливі проблеми з підвищенням пенсій.

Дивися повний текст Мінсоцполітики: пенсії будуть підвищуватись у декілька етапів, та є «але».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:14

Вы уже так повысили песню,что дальше уже некуда. Имея пенсию 2500 грн ,стажа 40 лет и возврат 70 лет повысили пенсию аж на целых 19 гривен.7грн.в декабре и 12 с1января 2021 года Вы хоть бы не пиарились как вы заботитесь о пенсионерах.Позорники.
anatoliy10852
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:04

За 4 яйца стоит 10 лет покарячиться. Клоуны.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:36

  Ratatui написав:За 4 яйца стоит 10 лет покарячиться. Клоуны.


за год получится 4*12 = 48 яиц

1 год при минималке 6000 - это уплата 29880 грн налогов.
10 лет - уплата 298800 грн налогов.

Тоесть чтобы получить прибавку к пенсии на 1 яйцо в год, нужно уплатить 6225 грн налогов.

Чтобы получать прибавку к пенсии на 1 яйцо в год, нужно уплатить государству стоимость 1778 яиц.
Амвросий
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