Міністерство не виключає можливі проблеми з підвищенням пенсій.
Дивися повний текст Мінсоцполітики: пенсії будуть підвищуватись у декілька етапів, та є «але».
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Додано: Чет 14 січ, 2021 17:01
Мінсоцполітики: пенсії будуть підвищуватись у декілька...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики: пенсії будуть підвищуватись у декілька етапів, та є «але».
Додано: Чет 14 січ, 2021 19:14
Вы уже так повысили песню,что дальше уже некуда. Имея пенсию 2500 грн ,стажа 40 лет и возврат 70 лет повысили пенсию аж на целых 19 гривен.7грн.в декабре и 12 с1января 2021 года Вы хоть бы не пиарились как вы заботитесь о пенсионерах.Позорники.
Додано: Чет 14 січ, 2021 21:36
за год получится 4*12 = 48 яиц
1 год при минималке 6000 - это уплата 29880 грн налогов.
10 лет - уплата 298800 грн налогов.
Тоесть чтобы получить прибавку к пенсии на 1 яйцо в год, нужно уплатить 6225 грн налогов.
Чтобы получать прибавку к пенсии на 1 яйцо в год, нужно уплатить государству стоимость 1778 яиц.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:04
Амвросий, щас придет охотник и расскажет вам про солидарную систему и то что вы не правы )))
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