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Клієнти Ощадбанку зможуть замінити реквізити картки токенами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 січ, 2021 17:02
Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк розпочинає використовувати Visa Token Service (VTS) – рішення, яке встановлює новий стандарт безпеки та захисту персональних даних клієнтів при здійсненні онлайн-платежів.
Дивися повний текст Клієнти Ощадбанку зможуть замінити реквізити картки токенами
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R2
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Додано: Чет 14 січ, 2021 17:02
главное чтобы не токенами криптовалют, а то помощники на такое найдутся
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cohan
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