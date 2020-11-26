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Польща видаватиме
"паспорти вакцинації"

Польща видаватиме "паспорти вакцинації"
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:04

Польща видаватиме "паспорти вакцинації"

Пропонуємо до обговорення:
Вакциновані від коронавірусу люди будуть отримувати "паспорти вакцинації" після отримання другої дози препарату. Таку пропозицію включили до національної програми імунізації Польщі.

Дивися повний текст Польща видаватиме \"паспорти вакцинації\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:04

Вершина идиотства.А по простому геноцид.
krylow_serg
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