Вакциновані від коронавірусу люди будуть отримувати "паспорти вакцинації" після отримання другої дози препарату. Таку пропозицію включили до національної програми імунізації Польщі.
Дивися повний текст Польща видаватиме \"паспорти вакцинації\".
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Додано: Чет 14 січ, 2021 17:04
Польща видаватиме "паспорти вакцинації"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща видаватиме \"паспорти вакцинації\".
Додано: Чет 14 січ, 2021 19:37
А что там с вакцинацей против кори и столбняка? Тоже еврейские нашивки выдавать будут?
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