У грудні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 8,0% річних.
Дивися повний текст Депозитні ставки для населення за рік впали в 1,5 рази.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 17:38
Депозитні ставки для населення за рік впали в 1,5 рази
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депозитні ставки для населення за рік впали в 1,5 рази.
Додано: Чет 14 січ, 2021 17:39
Особенно хорошо эта новость идет вместе с "Банки сохранили кредитные ставки для населения выше 30% годовых"
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