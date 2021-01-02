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Депозитні ставки для населення
за рік впали в 1,5 рази

Депозитні ставки для населення за рік впали в 1,5 рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:38

Депозитні ставки для населення за рік впали в 1,5 рази

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 8,0% річних.

Дивися повний текст Депозитні ставки для населення за рік впали в 1,5 рази.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:39

Особенно хорошо эта новость идет вместе с "Банки сохранили кредитные ставки для населения выше 30% годовых"
alter
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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