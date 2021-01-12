НБУ відтермінував на шість місяців строки для налаштування та автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу.
Дивися повний текст Нацбанк відтермінував на пів року автоматизацію фінмоніторингу.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 19:21
Нацбанк відтермінував на пів року автоматизацію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк відтермінував на пів року автоматизацію фінмоніторингу.
Додано: Чет 14 січ, 2021 19:21
Удалёнка - это естественный режим работы в ИТ. Болеют, насколько по своей конторе вижу, кабы не меньше, чем в обычные годы потому, что из за изоляционных мер обычные гриппы стали распространяться куда менее обширно. Но отмазка - это, конечно, святое.
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