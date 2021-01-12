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Нацбанк відтермінував на
пів року автоматизацію...

Нацбанк відтермінував на пів року автоматизацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:21

Нацбанк відтермінував на пів року автоматизацію...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ відтермінував на шість місяців строки для налаштування та автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу.

Дивися повний текст Нацбанк відтермінував на пів року автоматизацію фінмоніторингу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:21

Удалёнка - это естественный режим работы в ИТ. Болеют, насколько по своей конторе вижу, кабы не меньше, чем в обычные годы потому, что из за изоляционных мер обычные гриппы стали распространяться куда менее обширно. Но отмазка - это, конечно, святое.
moveton
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