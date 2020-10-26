Столичні слідчі повідомили керівниці банківського відділення про підозру та оголосили її у міжнародний розшук.
Дивися повний текст Привласнила $60 тис.: Голову відділення банку оголосили у розшук.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 19:33
Привласнила $60 тис.: Голову відділення банку оголосили...
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Дивися повний текст Привласнила $60 тис.: Голову відділення банку оголосили у розшук.
Додано: Чет 14 січ, 2021 19:33
"сообщили руководительнице банковского отделения о подозрении и объявили ЕГО в международный розыск" Отделение, видимо, ищут. Руководительница-то на месте, раз ей даже о подозрении сообщить смогли.
Клиент, который 10 лет не следил за операциями по своему депозиту - это эпично, конечно. Но почему-то больше верится, что он был в курсе и в доле.
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