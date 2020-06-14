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У МВФ занепокоєні можливим "ручним керуванням" цінами на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 січ, 2021 21:46
Пропонуємо до обговорення:
У Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.
Дивися повний текст У МВФ занепокоєні можливим \"ручним керуванням\" цінами на газ
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:46
Лично мне "не цікаво" чем там обеспокоен МВФ.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:56
Валите всё на питуна
Кстати, а где украинский газ?
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