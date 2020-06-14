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У МВФ занепокоєні можливим "ручним керуванням" цінами на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 січ, 2021 21:46
Пропонуємо до обговорення:
У Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.
Дивися повний текст У МВФ занепокоєні можливим \"ручним керуванням\" цінами на газ
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Додано: Чет 14 січ, 2021 22:13
Если украинский газ не идет своему потребителю, то почему прибыль от продажи украинского газа не распределяется между гражданами согласно Конституции?
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:07
Державное регулирование - это планка. Ниже которой облгазсбыты пусть конкурируют сколько угодно. Дикий рынок нам не нужен.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:02
а всякие тарифы дюссельдорф+, амстердам-, хацапетовка* и т.д. Это не госрегулирование? Или это другое, понимать надо? Да просто ограничить маржу у госкомпании нафтогаз, которая закупила летом газ в три раза дешевле, а теперь впаривает с дикой накруткой и всё - станет газ дешевым у нафтогаза, станет дешевым и у облгазов.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:20
А в МВФ не обеспокоены дотациями на *зеленую енергетику* и ручным управлением цен на електроенергию? Почему в Украине АЕС не могут продать свою дешовую енергию на внутреннем рынке, зато Украина обязана выкупать сомнительную *зеленую енергию* по сверхвысоким ценам притом в валюте?
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:21
Как можно продавать газ с одной трубы через десятые руки и заявлять что ето и есть рыночная економика?
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