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У МВФ занепокоєні можливим
"ручним керуванням" цінами на газ

У МВФ занепокоєні можливим "ручним керуванням" цінами на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:46

У МВФ занепокоєні можливим "ручним керуванням" цінами на газ

Пропонуємо до обговорення:
У Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Дивися повний текст У МВФ занепокоєні можливим \"ручним керуванням\" цінами на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:13

Re: У МВФ занепокоєні можливим

Если украинский газ не идет своему потребителю, то почему прибыль от продажи украинского газа не распределяется между гражданами согласно Конституции?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:07

Державное регулирование - это планка. Ниже которой облгазсбыты пусть конкурируют сколько угодно. Дикий рынок нам не нужен.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:02

а всякие тарифы дюссельдорф+, амстердам-, хацапетовка* и т.д. Это не госрегулирование? Или это другое, понимать надо? Да просто ограничить маржу у госкомпании нафтогаз, которая закупила летом газ в три раза дешевле, а теперь впаривает с дикой накруткой и всё - станет газ дешевым у нафтогаза, станет дешевым и у облгазов.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:20

А в МВФ не обеспокоены дотациями на *зеленую енергетику* и ручным управлением цен на електроенергию? Почему в Украине АЕС не могут продать свою дешовую енергию на внутреннем рынке, зато Украина обязана выкупать сомнительную *зеленую енергию* по сверхвысоким ценам притом в валюте?
asurovv960
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:21

Как можно продавать газ с одной трубы через десятые руки и заявлять что ето и есть рыночная економика?
asurovv960
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:59

гнать в три шеи МВФ со всеми их прихлебателями. Обеспокоены они, кровососы
Марта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:03

о, возбудились!
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Ромасик
 
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